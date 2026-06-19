Fermín Sousa recoge el premio José Luis Outeiriño del 59º Rally de Ourense

El automovilismo ourensano ha vivido el broche de oro de su gran cita anual. El piloto Fermín Sousa ha recibido de forma oficial el Trofeo José Luis Outeiriño tras proclamarse el corredor local más rápido de la 59ª edición del Rally de Ourense. El acto de entrega ha tenido lugar en el plató de televisión de Telemiño, donde el deportista recogió la placa que acredita su hazaña tras imponerse en la clasificación general frente a su inmediato perseguidor, Iago Silva, por una ventaja de 1:20.7.

El camino hacia el triunfo estuvo lejos de ser un camino de rosas para el equipo. La competición estuvo fuertemente marcada por las altas temperaturas, un factor ambiental que convirtió el habitáculo del vehículo en un auténtico horno y que exigió el máximo rendimiento físico de los participantes. A su llegada a la emblemática calle del Paseo, el propio Sousa reconoció la extrema dureza del desafío, llegando a calificar esta edición como la peor de su trayectoria en la provincia debido al sofocante calor sufrido en los tramos cronometrados.

Más allá del esfuerzo personal, la mecánica de los vehículos sufrió un castigo severo. La intensa presión de los rivales y el riesgo de una avería obligaron a Sousa a redefinir su estrategia en los compases finales de la prueba. El equipo demostró una gran madurez competitiva al optar por la prudencia en el último bucle del recorrido, reduciendo ligeramente el ritmo para proteger los componentes del coche, asegurar la llegada a la meta y consolidar un triunfo histórico que ahora ya brilla en sus vitrinas.