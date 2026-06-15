Jano Fraga, presidente de la Escudería Ourense: “Esta edición del Rally de Ourense ha respondido a las expectativas”
59 EDICIÓN
Jano Fraga, presidente de la Escudería Ourense, asegura que “por este público, da gusto organizar un evento así”
Hablar de este rally es hacerlo de Escudería Ourense, su organizadora. Al frente de ella está Jano Fraga, su presidente, que hace balance de lo que fue una nueva edición, la 59, de una de las citas que, año tras año, más admiración acaparan en todo el Supercampeonato de España.
“La valoración es tremendamente positiva, este Rally de Ourense ha respondido a las expectativas que nos habíamos marcado. Sabíamos que los tres tramos nuevos iban a ser complicados para los pilotos por la noche, pero esta es nuestra manera de entender un rally. Ha sido muy duro también por el calor, que hacía tiempo que no venía con tanta intensidad a la carrera y la verdad es que mucha gente está contenta solo con terminar, porque es un triunfo”, afirma Jano Fraga.
Antes de empezar, el rally se quedó sin la baza local por la victoria, Javi Pardo. “Las carreras son así, los pilotos van al límite siempre, cuando entrenan, cuando hacen los test, también en el ”shakedown” y en el tramo de calificación, y no podía ser de otra manera. No puedes preparar una maratón de running caminando y entrenan paseándosepor los tramos no sirve para ganar un rally. Así, van a fuego en el “shakedown”, en las “free practices” y en esta ocasión Javi se ha encontrado con la cara amarga de la moneda y es una desgracia para todos, porque iba a ser uno de los que estuviera arriba, por el ritmo que tenía iba a ser de los que ina a luchar por la victoria”, añadió.
Jano Fraga reconoce que “ha sido un gran acierto devolver la noche al Rally de Ourense. Esto ha venido para quedarse durante una buena temporada”, porque creo que le da un plus y además, iguala mucho las cosas en ciertos momentos. Tanto para la gente que lleva mucho tiempo corriendo como para los que llegan nuevos, ven muy diferente hacer el mismo tramo de día a hacerlo por la noche. Al público le gusta y a los pilotos también, por eso seguirán”.
El ganador no ha sido un piloto de casa, pero casi. “Para muchos pilotos que no son ourensanos, este es el rally de casa, por eso están encantados de venir aquí, en especial Álvaro Muñiz, un amigo, un sufridor, un muy buen tío, creo que se lo merecía”.
Una vez más, el Rally de Ourense ha sido un éxito de público. “La gente se ha portado de maravilla, apenas hemos tenido problemas puntuales en dos o tres sitios, porque aquí tenemos una afición fantástica que está tremendamente educada y es muy conocedora del deporte del automovilismo. Da gusto trabajar para ellos, para ofrecerle un evento limpio, sin accidentes con temas de público, solo hubo una intervención sanitaria en el golpe de Javi (Pardo) y otra por precaución, pero sin mayor importancia. Da gusto hacer un evento así”.
El año que viene, el rally alcanza su sesenta edición y la Escudería Ourense se encuentra ya trabajando en esa cita tan especial. “Estamos ya planificando un recorrido completamente nuevo, alguna cosa quedará, pero estamos con muchas cosas en la cabeza para trabajar sobre ellas porque nuestra intención es ponerle un lazo muy bonito a la sesenta edición”.
El mejor equipo ourensano esta edición fue el compuesto por Fermín Sousa y Carmen González. “Levo corrido unhas cantas veces o Rally de Ourense e para min este foi o máis complicado, porque foi o que máis calor tiven e o coche pasouno fatal. Ademais, os rivais apretáronnos a tope, pero conseguimos chegar, incluso recuando un pouco nos derradeiros bucles para non romper nada, polo que estamos moi contentos. Este é un coche antigo, pero ten unhas boas prestacións. Non estou moi habituado a correr de noite, pero déuseme bastante ben. Somos os primeiros ourensáns? Estamos felices, a desfrutalo. Agora teño que preparar o coche para ver se chego a competir en Ramirás”, dijo Sousa.
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