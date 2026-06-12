SHAKEDOWN
59 Rally de Ourense
El público expectante ante el paso de los coches en el shakedown de Pereiro de Aguiar.
El público expectante ante el paso de los coches en el shakedown de Pereiro de Aguiar. | Xesús Fariñas

Galería | Rugen los motores en el shakedown de Pereiro de Aguiar con un gran público

RALLY DE OURENSE

El Shakedown de Pereiro de Aguiar abre la acción del Rally de Ourense 2026 y define el orden de salida de los favoritos

La Región
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Publicado: 12 jun 2026 - 10:25 Actualizado: 12 jun 2026 - 10:40

El Shakedown de Pereiro de Aguiar marca el inicio de la actividad del Rally de Ourense Recalvi 2026, convirtiéndose en el primer contacto real de los pilotos con la competición antes del arranque oficial.

La sesión reservada a los equipos de primera categoría se inició este viernes 12 de junio con gran expectación y un público muy entregado. En este tramo, los participantes realizan las últimas pruebas y ajustes en sus vehículos para afinar el rendimiento antes de la carrera.

Este escenario permite a los aficionados disfrutar de las primeras imágenes en acción de los principales pilotos del Supercampeonato de España de Rallyes, en un ambiente ya plenamente competitivo. Además, en el mismo recorrido se disputa el tramo de clasificación, clave para determinar el orden de salida de los equipos prioritarios en la primera etapa del rally.

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1/8 Los asistentes esperando con ansia el inicio del shakedown. | Xesús Fariñas
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2/8 La gorra es el complemento clave para el evento con altas temperaturas. | Xesús Fariñas
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3/8 La sombra también es el mejor amigo del público. | Xesús Fariñas
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4/8 La prueba de José Antonio "Cohete" Suárez (Skoda Fabia RS Rally2). | Xesús Fariñas
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5/8 Iván Ares (Toyota GR Yaris Rally2) en el shakedown de Pereiro de Aguiar | Xesús Fariñas
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6/8 Javier Pardo (Skoda Fabia RS Rally2) a su paso por el tramo de pruebas. | Xesús Fariñas
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7/8 El público prestando gran atención al paso de los vehículos. | Xesús Fariñas
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8/8 El paso de Nuria Pons (Skoda Fabia RS Rally 2) | Xesús Fariñas

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