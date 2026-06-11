Javier Pardo ante el reto de revalidar el trono: así llega el campeón local al Rally de Ourense 2026

Tuvieron que pasar 43 años para que un ourensano volviera a ganar el Rally de Ourense, ese es el tiempo que separa la victoria de José Antonio Rodríguez “Peitos” en 1982 con la lograda por Javier Pardo en 2025 en la 58 edición de esta carrera.

Ahora el piloto alaricano, Javier Pardo, defiende título en la edición 59 que arranca este viernes 12 de junio. Una cita a la que llega preparado y mentalizado. Muchos son los rivales que tiene y desean arrebatarle el Afiador de sus manos.

Javier Pardo: el héroe local busca repetir hazaña en Ourense

Javier Pardo puso fin a una sequía de más de 40 años sin un triunfo ourensano en el Rally de Ourense. A bordo de su Skoda del Recalvi Team logró levantar el afiador en una cita en la que demostró una gran solidez durante toda la carrera.

Así contestaba tras proclamarse campeón del 58 Rally de Ourense.

En los días de competición siempre estuvo en los puestos de cabeza peleando por el triunfo. Finalmente pudo ser el sucesor de “Peitos” y conquistar la prueba organizada por la Escudería Ourense.

Su triunfo fue una demostración de control, velocidad y saber aprovechar las oportunidades para ser más regular que sus competidores, algunos de ellos sufrieron abandonos durante los tramos de la edición anterior.

Este 2026, Javier Pardo vuelve a Ourense con el objetivo de disfrutar, poner las cosas difíciles a sus competidores y revalidar el título.

El camino del vigente ganador hacia la edición de 2026

El camino de Pardo hasta esta 59 edición del Rally de Ourense ha estado lleno de momentos de cambios a lo largo de los últimos doce meses.

Tras su triunfo en la anterior edición, afrontó el final de temporada en un gran momento de forma. Estuvo en la pelea por el Supercampeonato hasta que pudo o lo dejaron. Su equipo le dio la orden de dejar ganar a José Antonio “Cohete” Súarez en el Rally Rías Baixas pese a dominar la cita de principio a fin.

Javier Pardo en su Skoda durante la temporada 2025. | La Región

Esto provocó que acatara las órdenes de su equipo y dejara el terreno libre para que el piloto asturiano y compañero de escudería revalidara el título nacional. Después no corrió el Rally RACC Catalunya-Costa Dourada para que el asturiano certificara su título nacional. Terminó la temporada como subcampeón de España y participando en la Nucía.

En el inicio de 2026 anunció que dejaba los rallys por falta de financiación a no ser que sucediera un "milagro" que meses después ocurriría.

Finalmente el alaricano fichó, de nuevo, por Recalvi Team con lo que tiene la oportunidad de revalidar título en el Rally de Ourense. Esta es la primera cita que verá en acción a Pardo en lo que llevamos de temporada. El hijo predilecto del automovilismo ourensano actual regresa a la acción en casa y ante su público.

Los principales rivales de Javier Pardo en el asfalto ourensano

El Supercampeonato lleva ya tres fechas y todos los favoritos al título nacional llegan a Ourense con el cuchillo entre los dientes para quitar el título a Pardo.

La principal amenaza es su ex compañero y tres veces ganador del Rally de Ourense, José Antonio “Cohete” Suárez. El asturiano sólo sabe lo que es ganar esta temporada con los triunfos en en La Nucía, Sierra Morena y Utiel.

No solo Suárez es un rival peligroso para Javier Pardo, también lo son los gallegos Iván Ares y Jorge Cagiao sin olvidar a otros como el siempre combativo Diego Ruiloba o Sergi Pérez.

La presión y motivación de correr en casa

Javier Pardo sabe que es ganar en casa y también se sabe el rival a batir en este Rally de Ourense.

En entrevista con La Región afirma estar tranquilo y motivado. Es consciente que cada año puede pasar cualquier cosa pero afirma querer revalidar el título.

Para el piloto de Allariz que debuta esta temporada en competición lo importante es que sea una carrera bonita y que el cronómetro, aquel que no falla, decida quién es el campeón. Una cita en donde los siete u ocho primeros espadas están presentes.

Sobre la presión afirma estar tranquilo y con ganas de competir pero sobre todo de dar un gran espectáculo a los ourensanos. Sentenciando que el resultado siempre es mejor cuando uno no compite sintiendo la presión.