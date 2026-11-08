Meira vence en el Rally Ribeira Sacra de Ourense

El deportista de Gondomar, copilotado por Avelino Martínez, en una de las especiales.

El piloto pontevedrés Alberto Meira, copilotado por Avelino Martínez y sobre un Skoda Fabia Rally2, se proclamó vencedor de la decimotercera edición del Rally Ourense Ribeira Sacra, prueba organizada por la Escudería Luintra y que se disputó sobre nueve tramos cronometrados, con más de 92 kilómetros contra el reloj.

El piloto natural de Gondomar firmó una actuación incontestable y superó en 1 minuto y 14 segundos al segundo clasificado, el piloto de As Pontes (A Coruña) Iago Gabeiras, que junto a Ian Bautista llevó el Hyundai i20 N Rally2 al mejor resultado logrado hasta ahora con este vehículo.

A toda velocidad ante la atenta mirada del público que se dio cita en masa en las cunetas. | Óscar Pinal

La tercera plaza fue para Brais Garrido, copilotado por Alejandro Bolaño y al volante de un Skoda Fabia R5. El piloto ourensano demostró un magnífico estado de forma y, ante su público, subió al escalón más bajo del podio del rallye ourensano, aunque cedió más de cuatro minutos respecto a Meira y casi tres con relación a Gabeiras.

Sitios habilitados para repostar y no solo los coches. | Óscar Pinal

Abel Pampillón y José Laje, con otro Skoda Fabia R5, finalizaron cuartos a más de medio minuto de Garrido.

El resbaladizo asfalto en los tramos cronometrados puso más difícil la conducción en la cita

La quinta posición fue para Marcos Lorenzo y José Ángel Fente, con un Renault Clio Rallye 5, que superaron al ourensano Miguel Gayoso y Carlos Guitián, también con un Clio Rallye 5. Esa fue igualmente la clasificación final de la Copa Clio Trophy, con un margen de tan solo 17 segundos entre ambos. Otro participante de la Copa Clio, Ánxel Vizoso, copilotado por Brais Lorenzo, fue séptimo de la general y cedió apenas 12 segundos respecto a Gayoso.

Félix y Rodríguez, con el acelerador apretado. | Óscar Pinal

Fermín Sousa y Carmen González, de la Escudería Viduedo, terminaron octavos con un Renault Clio 4 R3T, mientras que Jorge Pérez y Cristian Álvarez, desde Salvaterra, llevaron su Opel Adam R2 Performance a la novena plaza.

Entre los abandonos más significativos destacó el de José Manuel Lamela y Unai Conde, con un Citroën C3 Rallye2, que tuvieron que retirarse en el primer tramo de la segunda etapa por una avería mecánica. Tampoco pudieron finalizar el veterano ourensano José Antonio Gómez, con un Citroën DS3 N5, ni Adrián Costas y Jordan Vázquez, con un Skoda Fabia R5 Evo.

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La prueba fue seguida por muchos aficionados y los tramos presentaron un delicado estado de adherencia, con zonas húmedas combinadas con otras secas.

Esta decimotercera edición del Rally Ribeira Sacra pone fin a la temporada 2026 en Galicia.