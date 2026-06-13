Muñiz muy regular y líder en la primera jornada del Rally de Ourense

El equipo formado por Álvaro Muñiz y Néstor Casal se situó al frente de la clasificación provisional del Rally de Ourense al término de la primera etapa. Los gallegos, al volante de un Skoda Fabia RS Rally2, marcaron el mejor registro tras completar los seis primeros tramos cronometrados con un tiempo acumulado de 42 minutos y 49 segundos.

La pareja herculina finalizó la jornada con una ventaja de 23 segundos sobre José Antonio "Cohete" Suárez y Alberto Iglesias, que compiten también con un Skoda Fabia RS Rally2.

La tercera posición provisional fue para Diego Ruiloba y Ángel Vela, quienes, a los mandos de su Hyundai i20 N Rally2, terminaron la etapa a 47 segundos del liderato.

No obstante, la clasificación permanecía pendiente de posibles modificaciones al cierre de esta edición.

Los comisarios deportivos debían decidir el tiempo a aplicar a varios equipos afectados por la incidencia registrada en el último tramo de la jornada. Entre los perjudicados se encontraban Pepe López, con Hyundai i20 N Rally2; Iván Ares, con Toyota GR Yaris Rally2; y Sergi Pérez, también con Toyota GR Yaris Rally2.

Los tres pilotos se vieron obligados a detener su marcha tras la salida de carretera de Jorge Cagiao. El vehículo del piloto del equipo Recalvi quedó atravesado en la calzada, impidiendo el paso del resto de participantes y provocando una importante pérdida de tiempo. La resolución de los comisarios podría tener una influencia decisiva en el desarrollo de la prueba.

Mientras tanto, Unai de la Dehesa protagonizó una destacada remontada al ascender tres posiciones en la clasificación provisional. El piloto burgalés, con un Citroën C3 Rally2, ocupaba la cuarta plaza, seguido por José Luis Peláez, con Toyota GR Yaris Rally2. La sexta posición era para Iván Vázquez.

En la Copa Hyundai, Adrián Vázquez se consolidó como líder de la monomarca con una ventaja de diez segundos sobre Alejandro Méndez e Iván Bouza. Más atrás, a 37 segundos, se situaban Adrián Blanco y David Fernández. La clasificación de la Copa Dacia Sandero todavía no había sido actualizada al cierre de esta edición.

Las bajas

En el capítulo de abandonos, además del de Javier Pardo antes incluso de iniciarse la prueba durante el shakedown, el equipo Recalvi también perdió a su otro representante, Jorge Cagiao, que junto a Javier Martínez tuvo que abandonar tras la salida de carretera sufrida en el sexto tramo.

Tampoco pudieron completar la etapa Celestino Iglesias y Vanessa Maquieira, con un Ford Fiesta N5.

Seis pasadas para decidir el nuevo ganador en Ourense

A las siete y media de la tarde está previsto el inicio de la entrega de premios en esta 59 edición del Rally de Ourense y quien toma el relevo de Javier Pardo en el palmarés de la prueba.

El Parque de San Lázaro pone el punto y final a una jornada que arranca a las 10:25 horas con la primera de las dos pasadas al tramo de Taboadela, que se repite a las 15:10 horas. Tomará el relevo el tramo de A Merca-Celanova a las 11,10 horas y después será el turno del TC Plus, con la primera de las dos pasadas en el Cartelle-Toén.