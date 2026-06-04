Ourense se prepara para un Rally de Ourense que apuesta por la calidad y la seguridad

La 59 edición de la prueba deportiva más importante de la provincia, el Rally de Ourense, arrancará el próximo jueves con la ceremonia de presentación, en el Parque de San Lazaro (22:00 horas) y contará con 12 tramos cronometrados para llegar a 149,24 kilómetros de los 489 de los que constará la prueba.

Los aficionados son los protagonistas del cartel de esta edición y el presidente de la Escudería Ourense, Jano Fraga, daba "las gracias al público y a nuestros crazy fans" dentro de una edición en la que una de las principales novedades estará en los sistemas de seguridad.

José Vicente Medina, vicepresidente de la Federación Española, confirmó que "a Ourense vendrán los mejores y eso demuestra que todos quieren venir aquí" y Manuel Pardo, delegando de la Xunta en Ourense, aseguró que "apostar polo Rally é apostar por Ourense" y que "esta é mais que unha proba deportiva, é o punto de encontro dunha xeración. Ourense respira motor".

El acto lo cerró el presidente de la Diputación, Luis Menor. "Sin desmerecer a ninguén, pero podemos decir que Ourense é a catedral do motor en Galicia. O Rally reflexa o carácter desta provincia e está ó nivel máximo na sua especialidades. Os que veñan de fora engancharanse a provincia gracias o rally. Vai ser un fin de semana único".