El Rally de Ourense, fijo en el Supercampeonato de España

Varios de los vehículos en la edición de este año 2026 en el Parque de San Lázaro.

La 60 edición del Rally de Ourense volverá a ser valedera para el Supercampeonato de España de rallies (S-CER). Así figura en el calendario provisional publicado por la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) para la temporada 2027, que sitúa la prueba organizada por la Escudería Ourense en el tercer fin de semana del mes de junio, los días 18 y 19.

De este modo, la carrera provincial estará a la fecha habitual en el calendario y continúa con su presencia en el certamen más importante de los rallies nacionales, que en 2027 estará compuesto por nueve pruebas. El Supercampeonato arrancará a principios de marzo con el Rally La Nucía-Mediterráneo-Trofeo Costa Blanca, también valedero para el Campeonato de España de rallies de asfalto.

El primer fin de semana de abril se disputará el Rally Ciudad de Utiel, sobre tierra, y a finales de mes llegará el Rally Andalucía-Sierra Morena, en la provincia andaluza de Córdoba. La cuarta cita será el Rally Rías Baixas, en Vigo, los días 5 y 6 de junio, quince días antes del Rally de Ourense, que ocupará el ecuador del S-CER.

Tras el parón estival, la competición regresará los días 7 y 8 de agosto con el Rally Isla de los Volcanes-Ciudad de Arrecife, en Lanzarote. En septiembre se celebrará el Rally Princesa de Asturias-Ciudad de Oviedo y, quince días después, la localidad costera de Llanes, también en Asturias, acogerá las cincuenta ediciones del Rally Vila de Llanes.

El certamen se cerrará los días 23 y 24 de octubre con el Rally RACC-Cataluña, prueba que también será puntuable para el Campeonato de España de asfalto. Además, Galicia contará con un rally de tierra los días 26 y 27 de junio, el fin de semana posterior al Rally de Ourense.

Este calendario todavía deberá ser refrendado por la Asamblea de la Real Federación Española de Automovilismo, a celebrar en las próximas semanas tras se aprobada por la Comisión Delegada de la RFEDA.