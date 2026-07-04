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Rebulir ofrece dez horas de baile en Ramirás na súa Verbena do Rella

VILAVIDAL

Vilavidal, no concello de Ramirás, prepárase este sábado para vivir unha xornada histórica coa celebración da Verbena do Rella

Sandra Quintas, Alexandre Sotelino, Isabel Gil e Marcos Vázquez, este venres na presentación da cita.
Sandra Quintas, Alexandre Sotelino, Isabel Gil e Marcos Vázquez, este venres na presentación da cita. | José Paz

Este festival, organizado pola asociación cultural Rebulir, consolídase como un dos grandes referentes da música de raíz e da cultura tradicional en Galicia. A cita congregará a preto de 200 artistas e ofrecerá máis de dez horas de programación musical e de lecer para tódolos públicos.

A xornada arrancará pola mañá cun obradoiro de toque con culleres no local da asociación. Xa pola tarde, a partir das 17,30 horas a programación intensificarase cos xogos tradicionais e os obradoiros infantís, seguidos polo pasarrúas e o posterior encontro de escolas de música e baile tradicional. A noite estará reservada para os grandes concertos de formacións de referencia como Carapaus, Coanhadeira, Airiños da Freba, O Fiadeiro ou Cantigas e Agarimos, estendendo a música ata a madrugada cunha gran foliada aberta.

A repercusión do evento vai máis alá do cultural, xa que supón un potente motor de dinamización turística e económica para toda a comarca, con todos os aloxamentos da zona completos desde hai días.

Como novidade de última hora, a organización adaptou os horarios e emprazamentos dalgunhas actividades debido á alerta vermella por altas temperaturas. Esta reorganización busca previr os efectos da calor e garantir o benestar tanto do público coma dos participantes, trasladando as citas principais cara ás franxas horarias máis frescas da tarde e da noite sen perder ningunha das propostas.

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