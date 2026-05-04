Más de 200 personas votaron a ciegas sus ribeiros favoritos en Ribadavia

La 63ª Feira do Viño do Ribeiro de Ribadavia bajó ayer el telón a tres días de exaltación de la vitivinicultura. Además de los últimos obradoiros de cocina por cuenta de Alberto Fernández y Talentos by Abril y la cata comentada de las bodegas a cargo de Isabel Lozano, la organización hizo entrega de los premios de la Cata Popular, uno de las actividades predilectas entre los asistentes.

Durante la tarde del viernes y todo el sábado se celebró la Cata Popular en el local social de A Madalena, en el Barrio Xudeu de Ribadavia, donde más de 200 participantes pudieron votar a sus ribeiros favoritos de las 21 marcas presentadas a concurso, 14 vinos blancos y 7 vinos tintos, que valoraron a ciegas, es decir, sin conocer qué vino estaban probando.

Mejores vinos

El domingo al mediodía se celebró la entrega de premios de la cata, que contó con la presencia de los coordinadores del evento, la presidenta del C.R.D.O. Ribeiro, Concha Iglesias Pousa, y el alcalde del Concello de Ribadavia, César Fernández Gil, además del director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles y otras autoridades.

El primer premio en la categoría de vinos blancos fue para Ramón do Casar Treixadura 2025 de Ramón do Casar, S.L., quedando en segundo puesto el Alberte 2025, de Bodegas Nairoa, S.L., y, entre la selección de vinos tintos, triunfó Cunqueiro 2025 de Bodegas Cunqueiro, S.L., llevándose la única distinción en esta categoría.

Los vinos blancos premiados fueron Ramón do Casar Treixadura 2025 y Alberte 2025, y el tinto, Cunqueiro 2025

Además, los premios reconocieron como Mejor Catadora de Vinos Blancos a María Victoria Fernández Álvarez, de Vigo, y como mejor Catador de Vinos Tintos se premió a Xosé Manuel Rivas Fernández, de Ourense, un galardón que se otorga a los catadores que más se aproximen a los resultados finales.

La presidenta de la C.R.D.O Ribeiro, Concha Iglesias, agradeció la participación de todos los productores presentes, que año a año apoyan este evento promocional, así como la labor realizada por parte de los trabajadores del C.R.D.O. Ribeiro y del Concello de Ribadavia para llevar a cabo esta nueva edición, felicitando a los ganadores de la Cata Popular e invitando a los presentes a apurar los últimos vinos antes del cierre del recinto.

Voluntarios

Por su parte, el alcalde de Ribadavia, César Fernández, se sumó a las felicitaciones y agradecimientos, resaltando el trabajo de los voluntarios durante los tres días de feria, así como el saber estar de todos los visitantes que logran fijar este evento como una cita indispensable en el calendario vitivinícola anual.