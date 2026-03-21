FESTIVAL DE MAGIA
Abril arranca con magia en la villa de Ribadavia
FESTIVAL DE MAGIA
Ribadavia celebrará entre el 2 y el 5 de abril la quinta edición de Ribadavia Máxica. “Desde hai cinco anos, Ribadavia Máxica é unha das principais actividades culturais da programación de Semana Santa da nosa vila”, destacou o alcalde, César Fernández.
O alcalde estivo acompañado pola concelleira de Cultura, Yolanda Gómez, e os magos José Rivera e Maika del Monte, promotores do evento. Os organizadores destacaron a completa oferta do festival, que inclúe actividades para xóvenes e maiores, un concurso de talentos e propostas únicas como a Experiencia Mágica Ollivanders. “É unha experiencia inmersiva baseada no universo de Harry Potter que leva tido moito éxito tanto en España como fóra. Son 25 minutos de maxia e sorpresas que lle van encantar especialmente aos nenos pequenos e grandes aos que lles gusta Harry Potter”, apuntou Maika del Monte.
José Rivera puxo en valor a gran calidade artística das propostas: “Temos dous campións de España de Maxia, un segundo premio mundial de creatividade, magos con gran éxito a nivel internacional…”. Tamén destacou o gran nivel dos participantes no concurso de talentos, onde este ano hai unha importante presenza feminina. “Queremos apostar polas mulleres nunha profesión tan masculinizada”, valorou Del Monte.
A programación desenvolverase en distintos espazos da villa ribadaviense.
También te puede interesar
FESTIVAL DE MAGIA
Abril arranca con magia en la villa de Ribadavia
TEJIDO EMPRESARIAL
Ribadavia sitúa la economía social como eje de desarrollo
"ICONO" SANITARIO
Ribadavia, punto de partida de la nueva medicina rural
Lo último
EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA
Los vínculos ourensanos y granadinos de Camilo José Cela
Candidatos
CASTELLUM HONESTI
O silencio pedagóxico dunha viña ribeirá
Sin presupuestos, sin rubor