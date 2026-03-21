Abril arranca con magia en la villa de Ribadavia

FESTIVAL DE MAGIA

Ribadavia Máxica regresa con talleres, concurso de talentos y experiencias inmersivas para toda la familia del 2 al 5 de abril

José Rivera, Maika del Monte, Yolanda Gómez y César Fernández. | La Región

Ribadavia celebrará entre el 2 y el 5 de abril la quinta edición de Ribadavia Máxica. “Desde hai cinco anos, Ribadavia Máxica é unha das principais actividades culturais da programación de Semana Santa da nosa vila”, destacou o alcalde, César Fernández.

O alcalde estivo acompañado pola concelleira de Cultura, Yolanda Gómez, e os magos José Rivera e Maika del Monte, promotores do evento. Os organizadores destacaron a completa oferta do festival, que inclúe actividades para xóvenes e maiores, un concurso de talentos e propostas únicas como a Experiencia Mágica Ollivanders. “É unha experiencia inmersiva baseada no universo de Harry Potter que leva tido moito éxito tanto en España como fóra. Son 25 minutos de maxia e sorpresas que lle van encantar especialmente aos nenos pequenos e grandes aos que lles gusta Harry Potter”, apuntou Maika del Monte.

José Rivera puxo en valor a gran calidade artística das propostas: “Temos dous campións de España de Maxia, un segundo premio mundial de creatividade, magos con gran éxito a nivel internacional…”. Tamén destacou o gran nivel dos participantes no concurso de talentos, onde este ano hai unha importante presenza feminina. “Queremos apostar polas mulleres nunha profesión tan masculinizada”, valorou Del Monte.

A programación desenvolverase en distintos espazos da villa ribadaviense.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

