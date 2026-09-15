Amenazó a su pareja en Ribadavia con un machete: “Te mato, te entierro en una finca y de ti no sabe nadie”

Una discusión el 15 de julio de 2025 en un domicilio ubicado en Melón (Ribadavia) terminó este lunes, un año y dos meses después, con un hombre condenado. Durante el encontronazo, Óscar V.A., portando un machete en la mano, amenazó a su pareja: “Como te vayas, te mato, si no eres mía no eres de nadie, te mato, te entierro en una finca y de ti no sabe nadie, ni te van a encontrar”.

Estas palabras provocaron en la víctima un temor y desasosiego que obligó al Tribunal de Instancia a concederle una orden de protección. El caso llegó ayer a la Plaza 1 de la Sección Penal de Ourense. El acusado no intentó defenderse y se limitó a admitir los hechos tras el acuerdo alcanzado entre las partes.

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De esta forma, se libró de la pena de prisión que pedía para él la Fiscalía. Sí que tendrá que cumplir con 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de amenazas. Además, no podrá acercarse a la víctima a menos de 300 metros ni comunicarse con ella durante un año.