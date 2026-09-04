Condenado a los 92 años por incumplir el alejamiento con su mujer al ir a verla al hospital

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VISITA PROHIBIDA
Una orden de alejamiento terminó con un hombre de 92 años condenado ayer en la Plaza 2 de la Sección Penal. Rudesindo A.J. admitió ayer por videoconferencia que se acercó a su mujer pese a que una resolución judicial se lo impedía.
La magistrada le impuso el 9 de noviembre la prohibición de acercarse a menos de 150 metros de su mujer. Sin embargo, solo cinco días después, Rudesindo acudió al Hospital de Verín tras enterarse de que ella se encontraba ingresada.
Trató de acceder a la habitación en la que estaba, pero el personal de seguridad lo detuvo cuando se encontraba a escasos metros de su pareja, en la zona de ingresos. Él reconoció ayer los hechos tras el acuerdo entre las partes: “Sí, estou conforme”.
Por ello, fue condenado por un delito de quebrantamiento de medida cautelar a seis meses de prisión, pena que queda suspendida al ser delincuente primario siempre y cuando no cometa ningún nuevo delito en los próximos dos años.
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