Predicciones indoloras

La gran ventaja del profesor Tezanos, cara visible de la empresa pública de prospección electoral conocida como Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es que le permite abocar a la institución que preside a la ruina moral a través de sus conocidas predicciones, pero nadie le va a pedir responsabilidades por ello y se parecen más de lo que uno cree, a aquello que se atribuye a Gary Linecker quien definió la final de un Campeonato del Mundo de fútbol como un partido entre dos selecciones nacionales y siempre gana Alemania. En el caso presente, el boletín del CIS es una predicción sobre posibilidad de victoria electoral en la que participan más de una docena de partidos políticos y siempre gana el PSOE.

El público interrogado tiene que responder a un conjunto de preguntas algunas de las cuales y especialmente las que se refieren al cataclismo ceutí, se expresan de un modo tan peculiar que solo leerlas produce vergüenza.

Tezanos acaba de poner en circulación el último de los oráculos elaborados por el centro que dirige y que, a pesar de la situación que se vive en Ceuta, nada ha cambiado en el papel y el PSOE triunfa sin agobios, dejándose una decimillas por el camino sin que el PP se mueva atornillado a su segundo puesto. El público interrogado tiene que responder a un conjunto de preguntas algunas de las cuales y especialmente las que se refieren al cataclismo ceutí, se expresan de un modo tan peculiar que solo leerlas produce vergüenza. Saben a ese gusto de regüeldo rancio que comparte con el documento de uso interno elaborado por el ministerio del Interior que refleja de qué palo vamos periodistas y tertulianos, especialmente los capitalinos entre cuyos componentes por cierto, y como ya se narraba en este mismo periódico, figura Abel Caballero del que se dice que es del PSOE lo cual no constituye una gran sorpresa.

Y como no puede haber jornada en este país nuestro libre de sobresaltos, y hemos llegado a extremos de enturbiar cualquier cosa con sabor político, ayer el Gran Premio de España de Fórmula 1 se inauguró con la presencia del Rey, la princesa de Asturias y su hermana infanta y sin ningún representante del Gobierno, alguno de los cuales no tuvo inconveniente en explicar que a esa hora tenía otras cosas que hacer. Ir a Ceuta desde luego no. Era Óscar Díaz que suele tener todas las jornadas libres.