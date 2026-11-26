El Concello de A Arnoia avanza en el proyecto para construir un nuevo puente sobre el río Miño, en la OU-402 que enlaza este municipio con Ribadavia, una infraestructura imprescindible para permitir el paso del tráfico pesado y facilitar la implantación de empresas en el futuro parque empresarial. Este proyecto fue uno de los asuntos centrales de la reunión que el alcalde, Rodrigo Aparicio, mantuvo con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la que le solicitó agilizar una infraestructura que considera clave para el desarrollo del municipio.

Aparicio afirmó: “A nova ponte é vital para A Arnoia, tanto pola súa importancia para a mobilidade dos veciños como polas oportunidades de desenvolvemento que suporía para o municipio”.

El regidor recordó que el Concello adquirió 30.000 metros cuadrados de terreno para construir un parque empresarial que permitirá crecer económicamente al municipio, ya que hay varias empresas interesadas en instalarse, pero su implantación está vinculada a una mejora de las comunicaciones. El puente actual que comunica A Arnoia con Ribadavia restringe el paso de vehículos de más de 20 toneladas, por lo que el tráfico pesado debe realizar un desvío de unos ocho kilómetros por Castrelo de Miño, por una carretera estrecha y con curvas. “Así non lles compensa”, señaló Aparicio.

Empresas

El alcalde trasladó al presidente del gobierno autonómico, Alfonso Rueda, la urgencia de acometer esta actuación, “pensando nas empresas, a fin de axilizar o proxecto para que poidan ter garantías para instalarse no parque empresarial”. Hay al menos cinco empresas interesadas “unha delas moi importante e vinculada aos recursos naturais do concello, que podería xerar novos postos de traballo”, añadió Rodrigo Aparicio.

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El primer paso será redactar un proyecto de trazado para la construcción de un nuevo puente. Dada la trascendencia y complejidad de la actuación, la propuesta seguirá evaluándose en próximas reuniones entre el Concello, la Xunta y empresas implicadas, aunque Aparicio valoró el encuentro con el presidente autonómico como un avance para un proyecto que A Arnoia lleva años reivindicando, con el apoyo de otros concellos.