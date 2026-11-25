Los colegios de Castrelo de Miño y San Salvador de A Arnoia son dos ejemplos de la evolución y la calidad educativa de la enseñanza rural gallega. Así lo destacó este miércoles el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante la visita que realizó a ambos centros, que han incrementado el número de alumnos, y donde pudo conocer sus proyectos educativos y las necesidades para la mejora de sus instalaciones.

En Castrelo de Miño, el colegio ha duplicado su alumnado desde 2020, al pasar de 20 escolares a rozar los 40 en la actualidad. El alcalde, Avelino Pazos, junto a la directora, representantes de la ANPA y del Consello Escolar trasladaron al conselleiro distintas actuaciones que consideran necesarias para las instalaciones.

El regidor defendió la continuidad de las inversiones en estos centros y señaló: “É imprescindible seguir investindo nos colexios do rural, garantindo que os nenos e nenas de Castrelo de Miño conten coas mesmas oportunidades e cos mesmos servizos e recursos que en calquera outro lugar”.

En el colegio San Salvador de A Arnoia, la matrícula alcanza este curso los 20 alumnos, ligeramente superior a la del pasado año, gracias al incremento de familias con niños procedentes de fuera del municipio. Así, cabe destacar que 11 de los alumnos pertenecen a familias que vinieron a residir a Arnoia en los últimos años. El alcalde, Rodrigo Aparicio, destacó: “É importante o incremento do número de alumnos este ano, aínda que sexa pequeno, e que as familias queiran matricular aquí aos seus fillos”.

Mismas oportunidades

Román Rodríguez destacó durante su visita que ambos colegios son un ejemplo de la calidad educativa del rural gallego. El conselleiro incidió en que una de las fortalezas del sistema educativo autonómico es que los alumnos y sus familias tienen acceso a todos los servicios y programas con las mismas oportunidades, “independentemente de onde vivan”.

La jornada permitió a los responsables de ambos centros exponer directamente al titular de Educación las mejoras que consideran prioritarias para mantener la calidad de sus instalaciones.