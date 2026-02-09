BORRASCA MARTA
El cadáver localizado en el embalse de Castrelo de Miño es el de una mujer no identificada

SE INVESTIGAN LAS CAUSAS

El cadáver hallado este domingo en el embalse de Castrelo de Miño, en Ventosela, Ribadavia, corresponde a una mujer, aunque todavía no se ha sido identificada ni se han confirmado las causas de la muerte

Encoro de Ventosela, Castrelo de Miño en Ribadavia. | Autor: Jovita Picos Osorio

El cuerpo sin vida hallado este domingo en el embalse de Castrelo de Miño, a la altura de Ventosela, en Ribadavia, corresponde a una mujer, aunque todavía no se ha confirmado su identidad ni las causas de la muerte, a la espera de los resultados de la autopsia.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han ratificado que el cadáver fue recuperado en la noche del domingo y trasladado sobre las 21,30 horas para realizarle la autopsia.

Fueron unos senderistas los que dieron la voz de alarma en la tarde de este domingo. Sobre las 18.30 horas, miembros del GES de Ribadavia avisaron al 112 de la activación del operativo de rescate para recuperar el cuerpo.

A su llegada, el equipo de emergencia retiró el cadáver y activaron el protocolo de intervención médico-forense para identificar a la persona y las circunstancias del fallecimiento.

El 112 Galicia solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento. Además, los agentes de la Guardia Civil contaron con el apoyo de agentes de la Policía Local.

