Carballeda de Avia y Ribadavia exploran una fusión municipal

Vista de Ribadavia, con el río Avia atravesando su núcleo urbano, y vista de la calle principal de Carballeda de Avia.

La provincia de Ourense se asoma a la mayor transformación de su mapa local en democracia. Los concellos de Ribadavia (4.895 habitantes) y Carballeda de Avia (1.172 vecinos) han iniciado conversaciones para explorar una fusión municipal, según confirmaron ambos regidores. De prosperar, la integración crearía una nueva entidad de más de 6.000 habitantes, marcando la primera fusión en la provincia, la tercera de Galicia, tras Oza-Cesuras en 2013 y Cerdedo-Cotobade en 2016, y la cuarta de España, tras la burgalesa Valle de Losa, mientras el proceso pacense de Don Benito y Villanueva de la Serena permanece paralizado.

La alianza nace de la sintonía entre César Fernández (PP), alcalde de Ribadavia, y Luis Milia (PSOE), regidor de Carballeda de Avia, decididos a blindar los servicios públicos ante el problema demográfico.

Imos a estudar todo o que poida ser beneficioso para os veciños e isto pode selo” — César Fernández - Alcalde de Ribadavia

Nueva ley e incentivos

La negociación voluntaria en O Ribeiro, todavía en fase primigenia, coincide en el tiempo con la tramitación de la futura Lei de Administración Local de Galicia por parte de la Xunta. Esta norma busca promover fusiones voluntarias con incentivos sustanciales —las dos uniones previas gallegas captaron más de 17 millones de euros de inversión extraordinaria del fondo autonómico de fusiones—, pero también prevé la potestad de la Xunta para forzar fusiones de oficio en concellos de menos de 5.000 habitantes en situación de riesgo demográfico y financiero extremo. Carballeda de Avia, con un envejecimiento del 57 % y apenas 1.172 vecinos, roza estos indicadores de intervención.

La iniciativa cuenta con el aval del informe sobre la planta local gallega elaborado por la Fundación Juana de Vega y coordinado por el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Alberto Vaquero, que sitúa en 5.000 habitantes el mínimo técnico para que un municipio sea viable de forma eficiente. Al fusionarse y superar los 6.000 vecinos, el nuevo concello ganaría la masa crítica necesaria para captar más tributos estatales, optimizar recursos y potenciar suelo industrial.

Podemos ir a pique se non o facemos. Eludir o problema é unha covardía. vótannos para tomar decisións” — Luis Milia - Regidor de Carballeda de Avia

“O barco pode ir a pique”

El alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, asume el reto en su último mandato por responsabilidad institucional, consciente de que la situación financiera del municipio es insostenible si flaquean las subvenciones: “Os concellos pequenos estamos a atravesar unha situación na que a poboación está decaendo. Na comarca do Ribeiro, cando eu cheguei como farmacéutico en 1998, había case 41.000 habitantes; hoxe hai 15.000 e segue baixando. O meu concello tiña 3.300 habitantes e agora ten 1.172. Se non é polas subvencións, non tes para pagar nin ao persoal. O ano pasado pagamos de nóminas 1,3 millóns, o Concello só achegou 280.000 euros, o resto foron subvencións. Se non facemos isto, o barco pode ir a pique”.

Para Milia, la fusión sería la fórmula de captar el músculo económico para crear suelo empresarial y fijar población joven, en un término donde el colegio ha pasado de 210 alumnos a apenas 45 en tres décadas: “Pór en marcha solo empresarial dá traballo. Se hai traballo, aséntase poboación. Eu vou trasladar a información aos meus veciños, visitándoos casa por casa. E cando máis do 50 % da miña xente me diga ‘Luis, estamos de acordo con isto’, fágoo. É o normal. Eludir o problema é unha covardía e a nós vótannos para tomar decisións”.

Prudencia y consenso

En el otro extremo se sitúa Ribadavia, el concello “grande” de la fusión. Su regidor, César Fernández, confirma los contactos, pero apela a la cautela: “Son moi prudente, pero o goberno de Ribadavia sempre estará disposto a estudar todo o que poida ser beneficioso para os veciños e, desde logo, isto pode selo”.

El debate ya estaba en el candelero comarcal desde que se debatieron posibles fusiones en el pleno de Ribadavia en abril de 2024. Para evitar recelos sobre la identidad local, se planeará un nombre compuesto como Ribadavia-Carballeda de Avia o algo ligado al río Avia, además de integrar los elementos heráldicos de los dos escudos históricos.

Reencuentro y proceso

La integración cerrará un bucle de 166 años. Carballeda de Avia nació en 1860 al segregarse de Ribadavia, a la que en 1930 ya le devolvió una porción de territorio. Lo que la burocracia del siglo XIX separó, la supervivencia del XXI podría volver a unirlo bajo una corporación, un alcalde y un presupuesto común. Pese a la sintonía, el proceso legal aún no se ha iniciado y las conversaciones están en fase preliminar.

El trámite exige la aprobación del convenio de fusión por mayoría simple en ambos plenos, someter el expediente a exposición pública, resolver posibles alegaciones y elevar el caso a la Xunta. Tras el dictamen preceptivo del Consello Consultivo y el informe de tutela financiera, la fusión se formalizaría mediante decreto del Consello da Xunta, tras lo cual la Diputación coordinaría la integración de servicios.