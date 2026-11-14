Un conocido bar de Ribadavia busca nuevo dueño por enfermedad: "Que mantenga vivo aquello a lo que tanto esfuerzo ha dedicado"

El Salto Ángel Gastro Bar, situado en el centro de Ribadavia, busca a alguien que continúe con su actividad después de cinco años de trabajo. Su propietaria, Andrea, ha tomado la difícil decisión de dejar el negocio debido a problemas de salud que le impiden seguir al frente del establecimiento como hasta ahora.

La historia ha salido a la luz gracias a Noah Bustamante, influencer residente en Ribadavia, que ha compartido en sus redes sociales la situación de Andrea después de que esta se pusiese en contacto con ella para solicitarle ayuda con la difusión del traspaso.

Cinco años de esfuerzo y una decisión difícil

Durante el último lustro, Andrea ha dedicado buena parte de su tiempo y energía a sacar adelante el Salto Ángel Gastro Bar. Situado en una zona céntrica de Ribadavia, con una terraza que ofrece vistas al castillo, el establecimiento ha formado parte de la actividad hostelera de una villa en la que conviven la clientela habitual y los visitantes que llegan atraídos por su patrimonio.

Sin embargo, los problemas de salud han terminado por imponerse a las ganas de continuar. Según explica Bustamante, la propietaria ha tratado de mantener el negocio durante mucho tiempo pese a las dificultades personales que ha atravesado, hasta llegar a un punto en el que seguir adelante se ha vuelto cada vez más complicado.

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"Ha llegado el momento de dar un paso al lado y priorizar su bienestar y el de su familia", señala el influencer en su publicación, en la que pone de manifiesto el peso emocional que tiene la decisión.

No es únicamente dejar un trabajo. Para Andrea supone despedirse de un proyecto construido durante cinco años, de las rutinas de cada jornada y de un establecimiento en el que ha depositado una parte importante de su vida.

El Salto Ángel busca seguir volando

Aunque su propietaria no pueda continuar al frente, la intención es que el Salto Ángel Gastro Bar no desaparezca. Andrea busca a alguien dispuesto a recoger el testigo, conservar la identidad del local y aportar nuevas ilusiones a un proyecto que considera que todavía tiene recorrido.

Según traslada Bustamante, el establecimiento cuenta con buena aceptación y funciona bien, por lo que su actual responsable confía en que pueda seguir creciendo bajo otra dirección.

"Después de cinco años de dedicación, no se trata únicamente de un traspaso económico. También se trata de encontrar a alguien que quiera recoger el testigo y mantener vivo aquello a lo que tanto esfuerzo ha dedicado", explica en su mensaje.