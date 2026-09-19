El Día de la Bici alcanza su 30 edición en Ribadavia

Ribadavia volverá a llenarse de bicicletas y ambiente festivo el próximo domingo 4 de octubre con la celebración del Día de la Bici, que alcanza su 30ª edición. Las calles de la villa y su entorno serán el escenario de una mañana para pedalear, hacer deporte y disfrutar al aire libre, con un recorrido pensado para compartir entre niños y mayores.

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La jornada, organizada por el Concello de Ribadavia a través del Consello Municipal de Deportes, arrancará a las 10,00 horas en la Praza Maior, con la entrega de mochilas y camisetas a las personas inscritas, y a las 11,00 tendrá lugar la salida de los participantes.

Recorrido

La ruta discurrirá por las calles de Ribadavia y continuará por Francelos y San Cristovo, en una propuesta que combina actividad física, ocio y convivencia y que está abierta a participantes de diferentes edades.

El plazo para los interesados en anotarse permanecerá abierto hasta el jueves 1 de octubre y las inscripciones pueden realizarse en la página web deportesribadavia.es. Las 200 primeras personas que formalicen su inscripción a través de la web recibirán una mochila y una camiseta conmemorativa y todos los participantes entrarán además en el sorteo de dos bicicletas.

Tres décadas después de su puesta en marcha, el Día de la Bici conserva su carácter popular y vuelve a plantear una mañana para disfrutar del deporte, la bicicleta y los espacios del municipio. Una cita que ya forma parte del calendario deportivo y de ocio de Ribadavia, pensada para disfrutar en familia, entre amigos y aficionados al ciclismo.

La actividad cuenta con la colaboración de Ciclist@s do Ribeiro, 2M, Aqualia y el Clúster da Industria do Deporte Galego.