Toén y Ribadavia se adelantan dentro del Plan de Residencias

Los concellos de Toén y Ribadavia serán los dos primeros de Ourense en recibir las residencias anunciadas por la Xunta en su plan de refuerzo anunciado el pasado 14 de septiembre. De acuerdo con la documentación entregada, Toén ha sido el primer municipio de Galicia en cumplir con los requisitos exigidos por la administración provincial, una confirmación que ha sido “excelentemente recibida por parte de mi equipo. No es una sorpresa ni una casualidad, hay mucho tiempo de trabajo detrás”, reconocía el alcalde Ricardo González.

No es una sorpresa ni una casualidad, hay mucho tiempo de trabajo detrás"

Para el regidor, la llegada de la nueva residencia supone que “cualquier vecino del concello de Toén pueda decidir dónde quiere vivir toda su vida, incluso en la etapa en la que decida marcharse a una residencia”, además de resaltar que el proyecto servirá de impulso para el empleo, no solo directo, sino también “la economía relacionada con asuntos como el mantenimiento o la atención a los familiares que vienen de visita”.

La residencia proyectada en Toén dispondrá de 30 plazas, y la intención es que “los vecinos y vecinas de Toén que decidan desplazarse a una residencia en un momento de su vida, van a tener la de Toén como, como más cercana. Y muchos mayores de municipios cercanos también van a poder residir en Toén”.

Vai supoñer un impacto positivo a todos os niveir: social, asistencial e laborarl para toda a comarca do Ribeiro"

Una situación similar sobrevuela Ribadavia quien, junto a un centro satélite en Castrelo de Miño, dispondrá de 120 plazas para mayores, algo que va a suponer “un impacto positivo a todos os niveir: social, asistencial e laborarl para toda a comarca do Ribeiro”, explicaba el regidor César Fernández. Aunque ninguno de los dos municipios tiene ya cerrada una localización para los centros “seguimos cumprindo cos requerimentos e o calendario da Xunta mentres buscamos un destino ideal”, asegura Fernández.

El Plan de Residencias de la Xunta prevé la construcción de cinco centros en la provincia que incrementen la oferta asistencial hasta las 320 plazas, a las que hay que sumar otras 120 previstas en la ciudad por la Fundación Amancio Ortega en el solar de la antigua estación de autobuses.