¿Sabe usted que el Entroido arrancó en Ribadavia reivindicando una de las figuras más singulares y tradicionales: A Botarga?
Hoy en el Quen cho dixo, As Botargas llegaron a Ribadavia
¿Sabe usted que el Entroido arrancó en Ribadavia reivindicando una de las figuras más singulares y tradicionales: A Botarga? ¿Que vecinos, asociaciones, comerciantes y Concello se unen en reivindicar estas máscaras representantivas del Entroido ribadaviense después de años en el olvido? ¿Y que los comercios de la villa muestran As Botargas en sus escaparates, recordando que tenemos tradición?
