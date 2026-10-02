Un espacio que crea lectores en Ribadavia

La Biblioteca pública municipal de Ribadavia acaba de recibir su décimo Premio María Moliner de Animación a la Lectura, un reconocimiento del Ministerio de Cultura a los proyectos para municipios de menos de 50.000 habitantes. Detrás del galardón hay una forma de entender la biblioteca como espacio de encuentro, aprendizaje y participación, en la que tiene mucho que ver su bibliotecaria, Teresa Rivela Martínez, que expresa su orgullo y alegría: “Es un reconocimiento de que estás haciendo un buen trabajo”.

Rivela recuerda que es la única responsable del espacio y la gestión de sus actividades. Aunque mantiene colaboración constante con los centros educativos, asociaciones, la Oficina Municipal de Información Xuvenil y el Concello para desarrollar diversas iniciativas, ella es la encargada de la programación, organización de los fondos, y hasta contadora de cuentos.

Teresa Rivela: “Es importante que los niños vengan, conozcan los libros y se acostumbren a leer de pequeños”

En el proyecto premiado, “Biblioteca comprometida: lectura, comunidad y conciencia global”, empleó los libros y las actividades para acercar a niños y familias cuestiones como la paz, la igualdad, los derechos humanos, las migraciones, los conflictos y las desigualdades. La propuesta da continuidad al trabajo iniciado en 2023 con la Agenda 2030, que ya había abordado el medio ambiente y la salud mediante iniciativas como “Reciclaxe”, “SOS océanos” y “Bibliofarmacia”. En esta edición, la programación puso el foco en la realidad social, con la colaboración de centros educativos, campamentos y entidades como Save the Children.

Rivela no duda en destacar la importancia del galardón: “El premio es una alegría, porque reconoce que estamos haciendo un proyecto importante para fomento de la lectura, y además supone una inyección de dinero para comprar libros”. La dotación asciende a 2.700 euros y permitirá seguir ampliando una colección que trata de mantenerse al día con las preferencias de los lectores. “Todos los años abrimos las desideratas a los usuarios para que puedan solicitar títulos concretos”, señala.

Fondos y usuarios

El resultado es una colección amplia que incluye novela actual para adultos y niños, clásicos, una sección de cómic, manga para los más jóvenes y novela gráfica para todas las edades. “En relación al tamaño del municipio somos de las bibliotecas que más fondos tenemos”, destaca la bibliotecaria.

El servicio de préstamo es el más utilizado, ya que la biblioteca cuenta con 1.200 usuarios, tanto de Ribadavia como de la comarca. “Compartimos edificio con el conservatorio de música y eso hace que muchos alumnos y padres que vienen a clases aprovechen para llevarse un libro”, apunta Rivela.

La última reforma realizada ha permitido renovar la sala infantil y la de estudio, lo que ha incrementado el número de usuarios de ambos espacios. Pero la biblioteca busca, sobre todo, crear un vínculo con los lectores desde pequeños. “Me gusta hacer actividades para que los niños vengan, que conozcan el fondo bibliográfico y se acostumbren desde pequeños, porque un niño que lee suele ser un adulto lector”, señala.

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Durante el verano, más de un centenar de chavales de los campamentos de verano participaron en las actividades. La próxima iniciativa será este mes, con motivo del Día de las Bibliotecas, con un mural colaborativo con centros escolares de Infantil, Primaria y Secundaria, y un cuentacuentos a cargo de la bibliotecaria.