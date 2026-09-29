ReVive llevará artesanía y reciclaje creativo a Ribadavia

Ribadavia acogerá los días 10 y 11 de octubre la séptima edición de la Feira ReVive, una cita centrada en la artesanía de suprareciclaje que reunirá a una treintena de creadores de distintos puntos de Galicia. La programación, que se desarrollará en la iglesia de A Madalena, combinará talleres, exposiciones, charlas, propuestas sociales, dibujo, poesía y música para promover la reutilización y el consumo responsable.

Relacionado Ribadavia acoge un programa de emprendimiento con la inteligencia artificial

ReVive es la primera feria de artesanía de suprareciclaje de Galicia y plantea una forma diferente de acercarse a la creación artesanal. Su impulsora, Carolina Atuesta, presentó la actividad junto a la edil de Cultura, Yolanda Gómez, explicando que “no es una feria artesanal al uso, sino que apuesta por el reciclaje creativo, por proyectos que reutilizan materias primas. Tampoco es una feria de segunda mano, sino que el objetivo es revivir algo, darle una segunda vida creando algo nuevo”.

Reutilización

El objetivo es crear conciencia ambiental a través del arte, sin olvidar el espacio cultural, con propuestas musicales, literarias y de concienciación social. Así, los artesanos mostrarán trabajos realizados con materiales cotidianos, que habitualmente terminan en la basura, como cápsulas de café, vasos de yogur, trozos de cristal o telas, y habrá también talleres para crear conciencia ambiental mediante técnicas artísticas.

“La feria está enfocada a enseñar a la población el valor de la reutilización, de intentar revivir los materiales para buscar también el cambio en la manera de consumir”, señala Atuesta. Para ello habrá varias propuestas didácticas durante el fin de semana, con inscripción gratuita. La organizadora explica: “Los obradoiros tienen el objetivo de enseñar a las familias a que aprovechen materiales que pueden tener en casa y que a veces tiramos”.

Así, la programación comenzará el sábado 10 a las 11,30 horas con una exposición de arte de Vanessa Rodríguez y Nekojitanee. A las 12,30 horas habrá un taller de herbolario con Vanesa Perozo. Por la tarde, una charla sobre el juego de hilos, a cargo de Lorena Quintas, y a las 17,00 horas un taller de creación de flores con tela reciclada impartido por Atuesta. La jornada concluirá a las 18,30 horas con la actuación de Sambadelia.

El domingo arrancará a las 11,30 horas con un encuentro de dibujo dirigido por Atuesta, acompañado de la lectura de poemas de Briams y la música de Dalia bajo el título “Misa de Otoño”. A las 12,30 horas habrá un taller de jabón de fieltro con Madejas Tejerlo, continuando a las 15,30 horas con Pequeño O Ribeiro y el taller “Pequeños cambios, grandes conversaciones”. A las 16,30 horas se presentará el libro “Diccionario panafricanista contra o racismo”, de Abuy Nfubea, y la actuación de DJ Sula cerrará la feria a las 18,00 horas.

Relacionado Ribadavia apela a la economía social como motor de la villa

Acogida

La cita comenzó hace siete años con una sola jornada y se amplió a dos en las últimas ediciones ante la buena acogida. “Es gratificante ver que ha crecido, que cada vez vienen más artesanos y visitantes. Queremos que ReVive sea una experiencia que inspire a los asistentes a realizar sus propios proyectos, aprender que no hay que tirar todo, se puede aprovechar”, señala Atuesta.