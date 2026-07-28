El alcalde de Ribadavia califica de "precipitado" el rechazo de ediles de PSOE de Carballeda de Avia a la posible fusión

El alcalde del municipio ourensano de Ribadavia, César Fernández (PP), ha calificado de "un poco precipitado" el rechazo de los cuatro ediles socialistas que conforman el grupo de gobierno local en Carballeda de Avia a la posible fusión entre ambos ayuntamientos, también avalada por el alcalde de este municipio, Luis Milia (PSdeG).

"Posicionarse en contra de algo sobre lo que ni siquiera tienes la información para hacer realmente un análisis serio y profundo sobre la viabilidad o no de esa opción me parece un poco precipitado. Pero no soy yo quien tiene que hacer esa valoración", ha trasladado el regidor popular, consultado por Europa Press este martes, tras la firma de un convenio entre Diputación, Xunta y consistorio para la mejora de plazas de abastos de la provincia.

Todo ello, después de que los cuatro concejales socialistas indicasen este pasado lunes que dicha fusión "no representa la mejor solución para enfrentar los retos de futuro", recalcando que "no apoyarán" la aprobación de la unión.

"Desde Ribadavia tenemos muy claro que todo lo que sea trabajar para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de futuro de nuestros vecinos y de todo nuestro entorno siempre va a contar con nuestra posición clara a favor y con nuestro liderazgo", ha señalado Fernández, recalcando que el resto del grupo de gobierno local está "a favor de explorar" esta posibilidad.

"Unir esfuerzos entre dos ayuntamientos o más, en una comarca que tiene un problema demográfico importante en los últimos años y que tiene que buscar soluciones y viabilidad para su futuro, creemos que es positivo y entendemos que, desde Ribadavia, como cabecera de comarca, se deben liderar procesos para explorar fórmulas y dar viabilidad al futuro de nuestro territorio", ha añadido el alcalde popular, recalcando que también el regidor socialista de Carballeda de Avia "manifestó la disponibilidad" a estudiar dicha vía.