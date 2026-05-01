Galería | Ribadavia inaugura su 63ª Feira do Viño do Ribeiro
VINO, GASTRONOMÍA Y CULTURA
Ribadavia vuelve a convertirse en el gran escaparate vitivinícola de Galicia con la celebración de la 63ª Feira do Viño do Ribeiro. Una cita multitudinaria y festiva que, un año más, marida a la perfección vino, gastronomía y cultura en el corazón de la comarca.
El recinto de la Alameda de Ribadavia ejerce como punto de encuentro indiscutible para esta nueva edición. La Feira do Viño do Ribeiro, que ha arrancado oficialmente este viernes con el pregón a cargo de Xosé Carlos Sierra —todo un referente en la divulgación del patrimonio vitivinícola gallego—, reúne en esta ocasión a 29 bodegas y colleiteiros amparados por la Denominación de Origen.
A través de los diferentes expositores, el público tiene la oportunidad de descubrir de primera mano la enorme diversidad y la calidad de los vinos que se elaboran en el Ribeiro. La organización, que celebra el éxito de la convocatoria y prevé una gran afluencia de visitantes durante todo el evento, recomienda a los asistentes reservar plaza con antelación para no perderse ninguna de las catas y actividades programadas.
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Ambiente festivo, brindis y degustaciones en el recinto de la Alameda de Ribadavia durante la celebración de la 63ª Feira do Viño do Ribeiro
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