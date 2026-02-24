ACCIDENTE DE TRÁFICO
Dos heridos en un accidente de tráfico en Ribadavia con cuatro coches implicados
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Sobre las 15:30 de la tarde de este martes, 24 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico en la rúa Progreso, en Ribadavia. Dos coches colisionaron y provocaron un choque múltiple en el que se vieron involucrados dos vehículos estacionados.
El accidente tuvo como resultado dos personas heridas que fueron atendidas por los servicios de emergencia en el mismo punto del accidente, sin necesidad de ser trasladados. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, bomberos de O Carballiño y GES de Ribadavia. Los vehículos ya fueron retirados del pavimento y la vía se encuentra despejada.
