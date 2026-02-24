Un herido en un choque entre dos coches en A Gudiña

A las 11.53 horas de la mañana de este martes se informaba de un choque entre dos coches que dejaba un herido en la N-525 a su paso por A Gudiña

Publicado: 24 feb 2026 - 13:37 Actualizado: 24 feb 2026 - 13:50
La N-525 a su paso por A Gudiña, donde ocurrió el accidente
La N-525 a su paso por A Gudiña, donde ocurrió el accidente | Google Maps

A las 11.53 horas de la mañana de este martes, 24 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico que dejaba un herido en la N-525 a su paso por A Gudiña. Se trata de un coche entre dos coches que dejó a uno de los conductores con dolor en el cuello.

Hasta el punto del accidente se desplazaron Urgencias Sanitarias y Guardia Civil de Tráfico.

