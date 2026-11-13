El indómito arte del desnudo en Ribadavia

Carolina Atuesta ha elegido Ribadavia para presentar "25 Años Indómita", una exposición retrospectiva que recorre su trayectoria internacional como modelo de Bellas Artes y reivindica el trabajo de estos profesionales dentro del mundo artístico.

La artista colombiana mantiene un vínculo especial con la villa, donde vivió durante cinco años y desarrolló distintas facetas profesionales. "Ribadavia ha sido como mi casa artística. Tuve una cafetería y también impartí talleres de baile, además de organizar desde hace años la Feria Revive", explica.

La muestra se inaugurará el sábado 14 de noviembre en la Igrexa da Madalena, coincidiendo además con el cumpleaños de Atuesta, y podrá visitarse hasta el día 28. Reunirá alrededor de 50 fotografías y proyecciones protagonizadas por la modelo, que comenzó a posar a los 18 años en las facultades de Bellas Artes de Colombia, y que ha trabajado en distintos países de Sudamérica y también en Italia y España.

"Es una exposición pionera, porque es la primera vez que una modelo reúne las obras de los fotógrafos para los que ha posado". Una iniciativa con la que busca dar visibilidad a esta profesión, en la que destaca que "es necesaria mucha preparación. El artista te dice lo que quiere reflejar y tú lo expresas con tu cuerpo. Hay que hacer calentamiento físico y tener un conocimiento de tu cuerpo. Yo he llegado a posar 11 horas seguidas e incluso he llegado a lesionarme".

Atuesta reivindica el papel artístico de los modelos y su autoría compartida en la obra: "La exposición es un homenaje a esa labor porque los modelos siempre hemos sido ninguneados. Desde que existe el arte existen los modelos, sin embargo, todo el mundo sabe quién pintó la Mona Lisa, pero no quién era el personaje".

Desnudología

Atuesta es además la impulsora de la desnudología, una disciplina artística que creó en 2010 y que sitúa a la modelo en escena mediante una combinación de posado, baile y recitado. "En la desnudología conviertes tu cuerpo en una muestra artística. Para mí, a través del arte del desnudo puedes sanar tu autoestima y el concepto que tienes sobre ti mismo", explica. En 2013 llevó esta propuesta a Argentina, donde impartió formación en esta disciplina.

La artista invita a los ribadavienses a acercarse a la muestra, aunque es consciente de que la exposición puede despertar reacciones diversas. "Es la primera vez que voy a exponer en una villa, además en A Madalena, que es una iglesia, aunque sin culto, y voy a llenar las paredes de desnudos. No sé cómo va a ser la reacción, pero creo que será un experimento social gigante en Ribadavia", afirma.

El título, "25 años Indómita", alude precisamente a ese carácter inconformista de una disciplina que lleva desarrollando desde hace años, encontrándose con tabúes y censuras. Aunque Atuesta asegura que no quiere convencer a nadie, sí quiere transmitir "que es arte, que tiene mucho trabajo detrás y que la vulgaridad está en el ojo del que mira".