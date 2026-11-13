CAMPO DO DESAFÍO
La fuerza emergente
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Cando dixo isto, ensinoulles as mans e os pés”
(Lucas 24:40)
Ninguén cría que Xesús resucitara, nin siquera os seus propios seguidores. En parte era normal, xamáis acontecerá nada semellante! Pero cando Xesús apareceu no medio deles, déulles a proba de que era él mesmo: ensinoulles as súas mans: mans traspasadas na cruz, mans extendidas para salvarnos.
En Xesús a gloria de Deus tocou e abrazou o ser humán, homes e mulleres restaurados, curados, salvados, tocados polo agarimo do Creador… pero desgraciadamente, a gran mayoría reaccionaron rexeitándoo, e clavando esas mans, as mans que reflectían a gloria de Deus, nunha cruz.
Hoxe, as mans de Xesús seguen a ter os sinais do seu sofremento por nós. Por toda a eternidade veremos esos sinais, para que xamáis esquezamos que o amor de Deus é o máis impresionante que podemos coñecer. Un amor que o transforma todo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CAMPO DO DESAFÍO
La fuerza emergente
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Amor que transforma
Por que pagou Inda a defensa de Koldo García?
Reparto de poder entre propios y expectantes
Lo último
NOCHE DE ESTRENO
O Carballiño y el Celta de Vigo estrenan su nuevo documental
FOTÓGRAFOS INTERNACIONALES
El indómito arte del desnudo en Ribadavia
MONTAÑA OURENSANA
Manzaneda llega a los móviles con un videojuego de esquí