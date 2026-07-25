El Museo Etnolóxico abre sus puertas a las voces migrantes

Una de las grabaciones realizadas en el proyecto con la colaboración de migrantes.

El Museo Etnolóxico de Ribadavia acogerá entre el lunes 27 y el miércoles 29 de julio una nueva fase de producción del proyecto artístico LSYTSDA (Lo siento, yo tampoco soy de aquí), de la artista Natasha Lelenco. La iniciativa hace un llamamiento a la comunidad migrante de O Ribeiro y su entorno para participar en una entrevista audiovisual y un retrato fotográfico que servirán como base para la elaboración de una de las piezas que integrarán la instalación final.

Las personas interesadas en compartir su historia podrán solicitar cita previa a través del correo casadasperitas@gmail.com. Los testimonios recogidos se incorporarán posteriormente a una instalación audiovisual específica que podrá verse en el propio Museo Etnolóxico de Ribadavia, además de en otras salas de exposición.

LSYTSDA combina pintura, instalación y creación audiovisual para construir un retrato colectivo de las experiencias migratorias contemporáneas, desde África o Europa del Este, para dialogar con otras migraciones históricas protagonizadas por millones de gallegos a América y Europa.

La artista utiliza la simbología de las monedas como punto de partida para situar en el centro a personas anónimas frente a los rostros tradicionales de figuras históricas. “Do mesmo xeito que unha moeda soa apenas ten valor e é a acumulación a que o crea, tamén é a suma de experiencias compartidas a que constrúe comunidade e, polo tanto, valor colectivo”, explica Lelenco.

Los nuevos relatos se sumarán a los recogidos en localidades como Ourense, Xinzo de Limia o Fisterra. El proyecto cuenta con la colaboración del Museo Etnolóxico de Ribadavia y de la Universidade de Vigo, además del apoyo del CIFP A Farixa. La producción corre a cargo de Casa das Peritas, espacio artístico impulsado por Lelenco y Tomás Lijó.