Música, gigantes y motos para las Festas do Portal en Ribadavia

Los gigantes, cabezudos y cabezuditos volvieron a echarse a las calles de Ribadavia, villa que la noche del viernes y hasta el lunes, celebra las Festas do Portal, con un amplio cartel de actividades que aúnan modernidad y tradición. En su recorrido, animaron el trayecto comprendido entre la iglesia de San Antón y la Praza da Madalena. No estuvieron solos, siendo acompañados por las gaitas de Airiños da Arnoia. El programa diseñado para este sábado arrancaba un par de hotras antes de que cabezudos y gigantes iniciasen la marcha hacia la Praza da Madalena con la décima edición de la Concentración de Motos Clásicas O Ribeiro, un evento que reúne a más de un centenar de motos con más un cuarto de siglo en un recorrido por la comarca y una comida conjunta.

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Diferentes espacios singulares de la villa fueron escenario del Festival Arteficial, una cita que incluye obradoiros, un mercado de artesanía y arte, y una muestra del talento musical internacional, estatal y gallego: Balconde DJS, DJ Ferromona, AO (BCN-Ribadavia-Brasil), La Rate Timide, Basic Partner (Francia), Scúru Fitchádu (Portugal-Cabo Verde-Angola), DJ Grima, Peitoescuro, DJ Sapoconcho SemPoncho o Sanlamuerte Cumbia Club.