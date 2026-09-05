Un síntoma de la fatiga de materiales de un Gobierno es la adopción de medidas que saben conducentes a la melancolía y que además revelan errores graves en la comunicación a la ciudadanía porque esta se hace tarde, mal y revelan que las decisiones se tomaron de tapadillo cuando debieran ser, incluso para beneficio del Gobierno, publicitadas. En otros casos las actuaciones ponen en evidencia a quien las promueve, por su carrera anterior, y porque es ir directo al matadero y más cuando se pueden interpretar como un neuvo choque entre poderes del Estado.

Que Pedro Sánchez comunicara durante el pasado pleno del Congreso sobre la crisis de Ceuta que se había convocado al ministerio de Asuntos Exteriores a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, no por la crisis desatada en Ceuta con la llegada de decenas de miles de migrantes, sino por las declaraciones de dos de los ministros marroquíes acerca de las pretensiones anexionistas sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Cuando al Gobierno se le ha acusado de inacción y de poner en almoneda la soberanía sobre las ciudades española en el norte de África, el conocimiento de esa reconvención a Marruecos habría servido para aliviar la tensión que padece el Gobierno en este punto, y que ha motivado las concentraciones promovidas por el PP y Vox frente a los ayuntamientos para defender a Ceuta. El mutismo ha jugado en su contra mientras que quien se tenía que enterar de esa convocatoria, que es la primera de un representante diplomático de Marruecos, ya lo ha hecho y no parece que por parte del régimen alauí se haya producido una reacción que perjudique la resolución de la crisis de Ceuta, al menos en lo que se sabe hasta ahora.

La decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial porque la jueza que instruye la denuncia presentada por la ‘invasión’ de Ceuta, María Tardón, exigiera que el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía no pasara por los mandos policiales dado que actuaban en función de policía judicial -y por tanto solo a las órdenes de la jueza-, era previsible que tuviera la respuesta que ha tenido tanto por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, como de los órganos de dirección de la Audiencia Nacional que han recordado al ministro que fue juez el respaldo constitucional a la medida de la jueza Tardón. Marlaska aludió en su carta a la importancia de ese informe para la seguridad nacional, y desde los estamentos judiciales le han vuelto la oración por pasiva y, en efecto, han reconocido esa circunstancia y por eso motivo han defendido con más ahínco la independencia judicial.

Con respecto al informe de CENIF se puede recordar que esos informes no siempre van a misa -o no se ajustan a la realidad-, léase el de la Guardia Civil y la manifestación del 8-M a la que se atribuía ser la difusora del Covid, que fue tumbado por la justicia, o las excesivas consideraciones jurídicas que se realizan en muchos de los informes de la UCO sobre los casos de corrupción más recientes. En este caso se da una circunstancia añadida, el informe policial fue entregado a la jueza el 1 de septiembre y al día siguiente ya había sido filtrado a un medio de comunicación. Una situación anómala como tantas de las que se producen en las causas judiciales sin que la justicia intervenga...a no ser que se trate del ex fiscal general del Estado.