Ovación final a las Xornadas de Folclore en Ribadavia

Ribadavia acogió este miércoles la clausura de la 41 edición de las Xornadas de Folclore, que durante diez días llevaron las tradiciones de distintos países a diferentes concellos de la provincia. El Auditorio del Castillo fue el escenario de la última actuación, protagonizada por los grupos de Serbia, Taiwán, Armenia, México y Ecuador, que compartieron una última jornada de música y danza antes de iniciar su despedida de Ourense. La cita no pudo contar con el Ballet Jammu de Senegal, incorporado a última hora al programa en sustitución de Kenia, ya que la agrupación tenía comprometida previamente la fecha de este miércoles.

El grupo de Taiwan en plena actuación. | Diputación de Ourense

Los cerca de 170 artistas que participaron este año destacaron el cariño recibido por el público a través de los cálidos y sonoros aplausos que acompañaron sus espectáculos. También mostraron su satisfacción por haber formado parte de un evento cultural que es de los más aguardados del verano en la provincia, agradeciendo además el trabajo del personal encargado de la organización por el trato recibido.

Las Xornadas de Folclore acercaron al público ourensano manifestaciones tradicionales de cinco países, con propuestas que combinaron música, danza y diferentes elementos de la cultura popular. El recorrido por la provincia favoreció, además, la convivencia entre las agrupaciones y el intercambio de experiencias, uno de los aspectos que los participantes más valoraron de su estancia. Las actuaciones sirvieron así como punto de encuentro entre artistas procedentes de diferentes culturas y los vecinos de las localidades que acogieron las citas.

En el desarrollo de las Xornadas participaron alrededor de 25 personas, encargadas de atender las necesidades de los grupos y de las diferentes tareas relacionadas con la preparación y montaje de los escenarios. El dispositivo organizativo permitió mantener durante diez días la programación en los distintos municipios y garantizar la atención a las agrupaciones durante su estancia en la provincia.

La iniciativa está organizada por la Diputación de Ourense a través del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. Creado en 2004, el Centro nació a partir de la transformación de la Escola Provincial de Danza, que desde 1984 desarrolla una intensa actividad relacionada con la música y la danza popular, además de trabajos de investigación y difusión de la cultura tradicional. Su creación se vinculó a la trayectoria iniciada por el Colectivo Cultural Castro Floxo y al trabajo desarrollado durante años para conservar y divulgar el patrimonio cultural ourensano.

Entre los objetivos del Centro se encuentra la promoción de actividades destinadas a recuperar, conservar y difundir la cultura popular, así como la creación de medios para dar a conocer y transmitir este patrimonio inmaterial. Las Xornadas de Folclore constituyen una de sus principales actividades y han mantenido durante más de cuatro décadas su apuesta por acercar a la provincia manifestaciones culturales de diferentes partes del mundo.

Con la actuación de Ribadavia, las agrupaciones iniciaron su despedida de Ourense, mientras la organización tiene la mirada puesta en la próxima convocatoria.