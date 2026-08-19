Ourense, una ventana abierta al folclore mundial

La vistosidad de los trajes y la diversidad de ritmos y músicas cautivaron a los ourensanos durante la exhibición de los grupos participantes en las Xornadas de Folclore.

Tras varios días recorriendo la provincia, los bailes tradicionales de Armenia, Ecuador, Kenia, México, Serbia y Taiwán llenaron la ciudad de color y ritmo. Las Xornadas de Folclore empezaron a despedir su 41ª edición con el ya tradicional desfile por las calles de Ourense y las actuaciones de los distintos grupos participantes en la Praza Maior.

La actuación del grupo de Armenia suscitó el aplauso del público ourensano. | Alan Perez

Los ourensanos pudieron disfrutar de las danzas que los 178 componentes de los grupos de folclore representaron sobre el escenario, descubriendo una nueva parte de otras culturas.

Actuación de Taiwan en la Plaza Mayor. | Alan Perez

La calle del paseo fue la pasarela principal del folclore foráneo. Los miembros de las distintas agrupaciones desfilaron por el casco histórico, luciendo los vistosos trajes típicos de sus respectivas regiones.

Vistosidad y mucho ritmo con el conjunto de Kenia. | Alan Perez

Fue una auténtica ventana abierta a las culturas del mundo. Cada agrupación desplegó su arsenal de danzas y músicas ancestrales, demostrando que cuatro continentes pueden hablar un mismo idioma cuando se trata de celebrar la vida. La ciudad no se limitó únicamente a mirar por esa ventana, hubo quien no pudo evitar moverse al ritmo de la música que las agrupaciones hicieron sonar por todo lo alto en el centro histórico.

Los miembros de México desfilan entre el público. | Alan Perez

Esta tarde, el Auditorio del emblemático Castillo de Ribadavia acogerá el broche final de esta edición de las Xornadas de Folclore, antes de emprender el camino de vuelta a casa. Las seis agrupaciones participantes actuarán en un único pase para transmitir por última vez, al menos este año, sus tradiciones culturales. Será a partir de las 23,00 horas.