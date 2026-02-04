Más relaciones interpersonales y participación, menos pantallas

La Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) de Ribadavia encara 2026 apostando por la participación ciudadana y las relaciones interpersonales, sin perder de vista la innovación tecnológica. Así, las primeras propuestas para este año son un club de lectura, que comenzará el 11 de febrero, y un club de dibujo que arrancó la pasada semana en la Casa da Cultura.

Este nuevo enfoque se complementa con el trabajo desarrollado durante 2025, un año en el que la Omix centró buena parte de su programación en la inteligencia artificial y la tecnología. Charlas con especialistas universitarios, jornadas Innovadavia sobre herramientas de IA, cursos de creación de contenidos, márketing digital, un asistente virtual propio e incluso el desarrollo de un videojuego formaron parte de una programación que apostó por las tendencias más innovadoras.

“Este ano o noso propósito é non perder de vista estas tendencias, pero volver ás relacións interpersoais, poñendo en valor a creatividade e despegándonos das pantallas. Cos xogos de mesa, clubes de lectura e debuxo ou conversas en diversos idiomas no ‘barlingüismo’ e o ‘walk and talk’ que promove as camiñatas con conversación”, explica el técnico responsable de la Omix, Manuel Araujo Montero.

Participación

Imagen del “Culturavia” promovido por la Omix.

Araujo destaca que la Omix es “unha posibilidade de ter información de primeira man para os usuarios da contorna, con asesoramento especializado e tamén cun labor de dinamización, coas propostas que a xuventude nos demanda”.

Más de 350 personas participaron en las actividades el último año, con una media de entre 10 y 20 asistentes en las propuestas locales y más de un centenar en jornadas celebradas en el IES O Ribeiro, además de las 40 que se sumaron a las internacionales.

“A actividade xuvenil é unha herdanza e traballamos para mantela, porque en Ribadavia sempre se promoveu o voluntariado en actividades como a Festa da Istoria, a Mostra Internacional de Teatro, a Noite Meiga ou o Arteficial”, señala el técnico.

La Omix cuenta además con carácter internacional gracias a su participación en programas europeos como Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES). “Garante que a xente moza poida beneficiarse da mobilidade europea e aplicar logo esas habilidades con propostas como o CRAFTS que busca recuperar oficios artesanais”, lo que repercute en la empleabilidad y el emprendimiento juvenil.

En los últimos años destaca la incorporación de emigrantes retornados y nuevos residentes. “Chega xente de outros territorios que está formando parte activa da comunidade local, aportando diversidade e novas ideas”, explica Araujo, apuntando que “os que veñen doutros lugares sempre destacan que a xente moza de Ribadavia ten unha actividade importante e de calidade”.

“A cultura e a participación dinamizan, e unha poboación viva é mais atractiva para vivir, e isto é importante se queremos fixar poboación e atraer visitantes. Unha actividade cultural accesible, variada e rica é o que distingue a un pobo que ten algo que ofrecer para ser habitable”, concluye.