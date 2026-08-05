Ribadavia acoge un grupo de voluntariado internacional

El Campo de Voluntariado Cultural y Teatral “Viaxe pola Istoria” ya está en marcha en Ribadavia con una edición que presenta como principal novedad su carácter internacional. El programa se prolongará hasta el 12 de agosto y reúne a 15 jóvenes procedentes de distintos puntos de España, Francia, Italia y México para colaborar en la preparación de la Festa da Istoria, declarada de Interés Turístico Nacional.

La iniciativa está financiada por la Dirección Xeral de Xuventude de la Xunta de Galicia y organizada por la empresa Sustinea en colaboración con la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) del Concello de Ribadavia y su responsable, Manuel Araujo. Este martes, el Ayuntamiento ofreció una recepción institucional a los participantes en la Casa Consistorial, encabezada por el alcalde, César Fernández, y la edil de Xuventude, Regina Bahamonde.

Intercambio cultural

Durante su estancia, los voluntarios se implicarán en diferentes tareas relacionadas con la organización de la Festa da Istoria, participando en la recuperación de oficios tradicionales, la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la villa y el conocimiento de las costumbres que rodean una de las celebraciones más emblemáticas de Ribadavia.

La iniciativa se abre a la participación de los vecinos con actividades de rol, cine y un debate sobre el activismo rural

La concejala de Xuventude destacó el valor de esta iniciativa y la dimensión internacional alcanzada este año. “Estamos moi contentos de recibir en Ribadavia un grupo tan multicultural e internacional”, afirmó, señalando que los jóvenes “xa nos transmitiron o ben que se están atopando na vila” y mostró su convencimiento de que “acabarán por namorarse de Ribadavia, da súa historia e da súa xente”. “É moi enriquecedor que mozos e mozas de procedencias tan diferentes poidan mergullarse de cheo na nosa cultura, coñecer as nosas tradicións e formar parte da preparación da Festa da Istoria, vivíndoa desde dentro”, afirmó.

Participación

Otra de las novedades de esta edición es la apertura de parte de la programación a la participación de la ciudadanía. Así, el viernes 8 a las 19,00 horas, se celebrará el juego de rol en vivo “Ribadavia, 1487: O Escudo Borrado”, una actividad de investigación ambientada en el siglo XV en la que vecinos y voluntarios resolverán enigmas inspirados en la historia de la villa.

Además, el lunes 10 de agosto, a las 17,00 horas, la Casa da Cultura acogerá la sesión “Cine na Rúa e Activismo Rural”, organizada junto a Solidariedade Internacional de Galicia. La proyección de varios cortometrajes de temática social servirá como punto de partida para un coloquio sobre el activismo en el medio rural y los retos globales actuales. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo omix.ribadavia@gmail.com o de su perfil de Instagram.