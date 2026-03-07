¿Sabe usted que en Ribadavia, además de amantes de los concursos parece que lo son también del Entroido? ¿Que tras despedir las fiestas el sábado de piñata todavía queda algún barrio en el que se resisten a retirar el meco? ¿Y que si uno llega a la capital de O Ribeiro se encuentra a este ciclista ataviado con peluca que nos recuerda que el espíritu del Entorido se mantiene también en marzo?