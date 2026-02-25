Ribadavia oferta en alquiler cuatro locales del “Vilas Vivas”

El Ayuntamiento de Ribadavia convoca un concurso público para el arrendamiento de cuatro inmuebles, con el objetivo de dinamizar la economía local y revitalizar el casco histórico apoyando nuevos proyectos empresariales, en el marco del proyecto “Vilas Vivas”, que se desarrolla en colaboración con la Xunta.

Los locales ofertados se sitúan en la calle Banda Lira, con 32 metros cuadrados y uso preferente para artesanía o alimentación, al precio de 300 euros mensuales. Otro local está en la calle Rodríguez Moure, con 63 metros, para artesanía u obrador, con un alquiler de 300 euros. En la rúa Yáñez se alquila por 300 euros un local de 81 metros para vinoteca u obrador y en la Praza Maior otro de 71 metros, para textil, al precio de 350 euros.

El plazo de presentación de ofertas es de 20 días naturales desde el 23 de febrero, fecha de publicación en el BOP. Las solicitudes deberán entregarse en el Rexistro Xeral del Ayuntamiento, estando el pliego disponible en el tablón municipal, la web y la sede electrónica.

El alcalde, César Fernández, señaló que con esta convocatoria “damos un paso máis para encher de vida o noso casco histórico”.