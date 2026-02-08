Consejos prácticos para cuidar la salud respiratoria

En los últimos meses, los virus respiratorios han tenido un protagonismo especialmente alto en España y especialmente en Galicia, porque a medida que avanzan las estaciones frías del otoño e invierno aumenta tradicionalmente la transmisión de estos patógenos. Entre los virus que más están circulando se encuentran la gripe (influenza), el virus respiratorio sincitial (VRS) y, en menor medida, el SARS-CoV-2.

Los virus respiratorios son microorganismos que se transmiten por gotículas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y afectan al sistema respiratorio, desde la nariz y la garganta hasta los pulmones. Aunque para la mayoría de las personas se manifiestan como resfriados o cuadros leves, pueden causar cuadros más severos en bebés, personas mayores o con enfermedades crónicas.

Epidemiología

En España, los datos indican que esta temporada se ha adelantado y aumentado la actividad de varios virus respiratorios, con una alta incidencia que ya empezó a finales de 2025.

La gripe A, especialmente una variante conocida como “variante K”, ha provocado un importante repunte de casos que ha superado los umbrales epidémicos habituales para estas fechas, con más consultas en atención primaria y presión asistencial en hospitales, sobre todo en niños pequeños y personas mayores.

Medidas preventivas sencillas pueden ayudar al enfermo y a su entorno a cuidar la salud respiratoria de forma eficaz

Aunque después de Navidad los casos de gripe empezaron a disminuir conforme terminaba la onda epidémica, otros virus como el virus respiratorio sincitial (VRS) han seguido mostrando actividad variable en distintas regiones. En algunas zonas del país continúa detectándose, y junto a ello se mantiene una circulación de covid a niveles más bajos pero aún presentes.

Galicia

En Galicia, la situación ha tenido matices propios. La comunidad ha registrado un aumento progresivo de la positividad por virus respiratorio sincitial en las primeras semanas de 2026, alcanzando casi un 10% de pruebas positivas en algunos informes recientes. Esto ha venido acompañado de un incremento en las consultas por bronquiolitis, especialmente en menores de dos años, aunque con tasas de hospitalización relativamente moderadas y, en general, menos intensas que en temporadas anteriores.

Por otro lado, la actividad gripal en Galicia mostró una tendencia decreciente a comienzos del año, con una mayor proporción de personas vacunadas frente a la gripe en comparación con años previos, y una intensidad baja en la onda epidémica igualmente.

Vacunarse y utilizar mascarillas son dos soluciones que llegan a evitar la propagación de contagios respiratorios

La actividad de estos virus suele ser estacional, con picos en otoño e invierno, porque en estas épocas las personas pasan más tiempo en espacios cerrados y el aire frío favorece la supervivencia de los patógenos. Además, después de los años de medidas estrictas por la pandemia de covid, muchos virus regresaron con patrones más desincronizados, causando oleadas en diferentes momentos.

Recomendaciones

Proteger la salud respiratoria es fundamental, tanto durante las temporadas de mayor circulación de virus como en cualquier época. Entre otras, los expertos recomiendan poner en marcha algunas acciones prácticas y sencillas, como usar mascarillas o vacunarse frente a la gripe y otras enfermedades respiratorias cuando está recomendada (por edad o condición de riesgo), ya que reduce el riesgo de infección grave y complicaciones.

También es importante una buena higiene de manos, ya que lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o con gel hidroalcohólico ayuda a evitar la transmisión de virus. Por otra parte mantener los espacios interiores bien ventilados favorece la dispersión de las partículas virales y reduce la probabilidad de contagio. de la misma manera, cambiar la ropa de cama y mantener una buena limpieza general en el hogar y en los espacios de trabajo supone una gran ventaja frente a cualquier tipo de contagio vírico.

A la hora de toser o estornudar, es importante cubrirse la boca y la nariz. Usar el codo o un pañuelo desechable evita que las gotículas se propaguen por el aire. Por último, evitar el contacto cercano cuando uno está enfermo, y si existen síntomas de infección, limitar el contacto con personas vulnerables y considera quedarse en casa.