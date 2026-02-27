Ribadavia destinará casi un millón de euros a inversiones

Los miembros de la corporación el pleno en el Ayuntamiento de Ribadavia.

El Ayuntamiento de Ribadavia aprobó este jueves en pleno el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 6.401.635 euros y que el alcalde, César Fernández, definió como “realista, rigoroso e executable”, orientado a garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos municipales. Destacó que el nuevo presupuesto marca las líneas estratégicas de la gestión local, con especial atención al fortalecimiento de las políticas públicas y al incremento progresivo de la capacidad inversora sin alterar la estabilidad financiera.

Las inversiones este año ascenderán a 933.578 euros, señalando el gobierno municipal que se trata de uno de los niveles inversores más elevados de la historia reciente de Ribadavia, aunque la cifra es ligeramente inferior al ejercicio anterior, algo que el gobierno local justificó recordando que en el 2025 se incluía la reforma del pabellón municipal.

Actuaciones

Entre las actuaciones previstas para el 2026 se encuentran la mejora de infraestructuras, equipamientos e instalaciones municipales. Entre ellas, las programadas en el Plan Hurbe en Ventosela, así como el embellecimiento del núcleo de Francelos, la mejora de vías de titularidad municipal y la destinada al equipamiento de infraestructuras deportivas, además de actuaciones en las redes de abastecimiento y saneamiento; algunas de ellas con una parte importante de financiación procedente de otras administraciones “o que permite incrementar a capacidade de execución municipal sen comprometer a estabilidade das contas do Concello”, según destacó el regidor.

Insistió también en el “carácter realista” de la planificación orzamentaria, recordando que la cifra de inversiones podrá incrementarse a lo largo del año en función de la evolución de la ejecución de los proyectos, recordando que el presupuesto aprobado en 2025 ascendía a 6.462.573 euros, pero la liquidación final elevó la ejecución real hasta los 9.073.580 euros, cerca de 2,5 millones más de lo previsto inicialmente.

El gobierno local espera que la cifra inicial de inversiones también aumente a lo largo del 2026, ya que en el ejercicio pasado la previsión era superior a 1,4 millones de euros, mientras que la liquidación final del ejercicio elevó la inversión efectiva por encima de los 2,8 millones, duplicando la previsión inicial.

Servicios públicos

El presupuesto mantiene asimismo las partidas destinadas a los servicios públicos esenciales, especialmente en ámbitos como atención social, limpieza, cultura, deporte, seguridad y funcionamiento administrativo.

El mayor peso económico corresponde al capítulo de personal, que alcanza los 3,26 millones de euros, además del apoyo al tejido asociativo, cultural y deportivo mediante el mantenimiento de ayudas a entidades y clubes locales.

Las cuentas también reflejan la continuidad del calendario de implantación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), incorporada en 2025 tras 38 años sin que el Ayuntamiento dispusiera de esta herramienta de ordenación del empleo público, un instrumento de modernización de la estructura municipal que organiza las funciones del personal, evita duplicidades y mejora la prestación de servicios, según destacó el gobierno.

Hoja de ruta

El alcalde señaló durante el pleno que “este orzamento marca unha folla de ruta clara para seguir mellorando a calidade de vida da veciñanza, con contas claras, estabilidade económica e proxectos reais”, subrayando que las cuentas “non responden a promesas futuras, senón a proxectos financiados e executables”.

Destacó como objetivo consolidar un modelo de gestión sustentado en la sostenibilidad financiera, la eficiencia administrativa y el impulso progresivo de infraestructuras y servicios públicos, orientado a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.