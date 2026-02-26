Ribadavia será capital de la medicina del rural

Edificio de la Casa de Cultura de Ribadavia que acogerá la Jornada de Medicina Rural.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) celebrará el Congreso de Medicina Rural+ los días 27 y 28 de febrero en Ribadavia, un evento que nació con vocación de continuidad y aspira a consolidarse como punto de encuentro anual para la promoción de la Atención Primaria. Si bien el aforo previsto inicialmente incluía 100 plazas presenciales, se fue ampliando gradualmente hasta los 200 participantes, dada la alta demanda registrada. A estos asistentes presenciales hay que sumar todos los inscritos para asistir a distancia.

En un contexto de envejecimiento poblacional y dispersión territorial, la Medicina Rural se convierte en un pilar estratégico para garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria. En España, la proporción de población que vive en zonas rurales es significativamente menor que en décadas anteriores.

Según estimaciones internacionales basadas en datos del Banco Mundial y la ONU, en 2024 aproximadamente el 18% de la población española vivirá en zonas rurales (personas que residen fuera de los grandes centros urbanos), un porcentaje que ha ido disminuyendo con el tiempo, a pesar de que estas zonas ocupan la mayor parte del territorio estatal.

Galicia

En Galicia, según el Observatorio Gallego de la Dinámica Demográfica, alrededor del 23,7% de la población vive en zonas no urbanas. Precisamente esta realidad llevó a la SEMG a fijar su atención en Galicia para el desarrollo de este primer Congreso de Medicina Rural.

Presidenta

La presidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, destaca que esta cita responde a una necesidad histórica: “A creación dun espazo específico para a medicina rural responde a unha necesidade longamente sentida polos profesionais”. Nun momento de “punto de inflexión” para o sistema sanitario, subliña que “o sistema necesita repensarse desde a sustentabilidade, a equidade e a proximidade ás persoas”.

El viernes por la tarde, bajo el lema “Raíces Locales: Rural desde lo Cercano”, será la inauguración en la Casa de Cultura.