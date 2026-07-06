Ribadavia, un escaparate de compras, música y cultura

Este domingo dio inicio en Ribadavia “Domingos Vivos”, una propuesta de animación comercial y de ocio que se repetirá el primer domingo de cada mes dentro del proyecto piloto Vilas Vivas impulsado por la Xunta y el Concello. Esta primera jornada festiva marcó el estreno de tres nuevos negocios en el casco histórico, alcanzando cerca de la decena de bajos comerciales recuperados gracias a la rehabilitación de espacios en desuso para comercio y artesanía

Vecinos y visitantes disfrutaron de música en la plaza de San Xoán de la mano de los solistas Miguel Cerqueira y Nuno Louro acompañada por degustaciones, vinos de O Ribeiro y pinchos en O Curruncho do Birrán, O Colmado de Sabores y la vinoteca O Escaparate, novedad junto al espacio inclusivo Pequeno Ribeiro y a la tienda textil Sarto, y a las que pronto se unirá Sesentaeoito, de la cooperativa vitivinícola Viña Costeira.

El proyecto se complementa con rutas guiadas gratuitas, y contará a partir del 20 de julio con el sorteo de mil premios para incentivar el consumo de proximidad. Además, la programación cultural ya tiene asegurada su continuidad con nuevas actuaciones musicales para los meses de agosto y septiembre.

Visita a los nuevos negocios

Durante la visita a los nuevos establecimientos, el conselleiro de Emprego, José González destacó que “Vilas Vivas busca recuperar a actividade comercial do casco histórico, coa previsión de ter operativos 15 locais novos este ano”. Por su parte, el alcalde César Fernández celebró que este tipo de actividades “dinamizan a vida social e cultural” de Ribadavia y ofrecen “unha alternativa de ocio de calidade”.