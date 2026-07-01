Ribadavia abre el programa de “Domingos vivos” con una variada oferta cultural

VILAS VIVAS

Música, compras, talleres, rutas guiadas y catas animan Ribadavia este domingo con el estreno del programa "Domingos vivos".

Gente de compras por las calles de Ribadavia en la edición del año pasado de “Domingos vivos”
Gente de compras por las calles de Ribadavia en la edición del año pasado de “Domingos vivos” | Concello de Ribadavia.

El programa “Domingos vivos”, integrado en el proyecto Vilas Vivas impulsado por la Xunta, comienza este domingo 5 de julio en Ribadavia con una variada oferta cultural que incluye música en directo durante la sesión vermú, talleres, catas y visitas guiadas, además de opciones de compra -tanto de moda y artesanía como de gastronomía-. Los asistentes podrán disfrutar de una programación de calidad y descubrir, asimismo, los nuevos establecimientos de Vilas Vivas que abrirán sus puertas en las próximas semanas.

“Estamos moi contentos desta iniciativa, que non só dinamiza a vida cultural e social da vila, senón que tamén amplía a oferta turística que se atopan as moitas persoas que nos visitan durante o verán”, destaca César Fernández, alcalde de Ribadavia, quien agradece que la Xunta haya elegido la villa como sede piloto de este programa.

Actuaciones

Este domingo, 5 de julio, la propuesta comienza con una combinación de música callejera y gastronomía. Los músicos solistas Miguel Cerqueira y Nuno Louro actuarán en la plaza de San Xoán de 11,30 a 14,00 horas, mientras que O Curruncho do Birrán, Colmado de Sabores y O Escaparate ofrecerán al público cervezas artesanales, vinos de Ribeiro y aperitivos gallegos. El programa especial, que se repetirá con diferentes protagonistas cada primer domingo de mes, dará comienzo a las 11,30.

Aperturas

Por otro lado, en este primer domingo vivo abrirán dos nuevos establecimientos de Vilas Vivas en la calle Yáñez: la vinoteca O Escaparate, de Adega Cume do Avia, y el espacio inclusivo Pequeno Ribeiro. En las próximas semanas, otros dos espacios se sumarán a la iniciativa: la tienda A Cooperativa do Ribeiro, en la calle Salgado Moscoso, y Sarto (moda textil), en la Plaza Mayor.

El domingo 6 de septiembre, Bardo Abelardo y DJ Tibu pondrán la música para Domingo Vivo, también de 11,30 a 1,00 horas.

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