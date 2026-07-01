Ribadavia abre el programa de “Domingos vivos” con una variada oferta cultural

El programa “Domingos vivos”, integrado en el proyecto Vilas Vivas impulsado por la Xunta, comienza este domingo 5 de julio en Ribadavia con una variada oferta cultural que incluye música en directo durante la sesión vermú, talleres, catas y visitas guiadas, además de opciones de compra -tanto de moda y artesanía como de gastronomía-. Los asistentes podrán disfrutar de una programación de calidad y descubrir, asimismo, los nuevos establecimientos de Vilas Vivas que abrirán sus puertas en las próximas semanas.

“Estamos moi contentos desta iniciativa, que non só dinamiza a vida cultural e social da vila, senón que tamén amplía a oferta turística que se atopan as moitas persoas que nos visitan durante o verán”, destaca César Fernández, alcalde de Ribadavia, quien agradece que la Xunta haya elegido la villa como sede piloto de este programa.

Actuaciones

Este domingo, 5 de julio, la propuesta comienza con una combinación de música callejera y gastronomía. Los músicos solistas Miguel Cerqueira y Nuno Louro actuarán en la plaza de San Xoán de 11,30 a 14,00 horas, mientras que O Curruncho do Birrán, Colmado de Sabores y O Escaparate ofrecerán al público cervezas artesanales, vinos de Ribeiro y aperitivos gallegos. El programa especial, que se repetirá con diferentes protagonistas cada primer domingo de mes, dará comienzo a las 11,30.

Aperturas

Por otro lado, en este primer domingo vivo abrirán dos nuevos establecimientos de Vilas Vivas en la calle Yáñez: la vinoteca O Escaparate, de Adega Cume do Avia, y el espacio inclusivo Pequeno Ribeiro. En las próximas semanas, otros dos espacios se sumarán a la iniciativa: la tienda A Cooperativa do Ribeiro, en la calle Salgado Moscoso, y Sarto (moda textil), en la Plaza Mayor.

El domingo 6 de septiembre, Bardo Abelardo y DJ Tibu pondrán la música para Domingo Vivo, también de 11,30 a 1,00 horas.