Ribadavia invita a descubrir su historia y el legado sefardí

Ribadavia invita a vecinos y visitantes a descubrir su historia y el legado judío en la Semana de la Cultura Sefardí, que se celebrará del 12 al 18 de octubre. La propuesta permitirá acercarse a la huella de la comunidad judía en la villa desde diferentes perspectivas, con actividades relacionadas con la historia, el patrimonio, la gastronomía y la música.

La cita comenzará el lunes 12 de octubre con un taller de repostería sefardí en A Tahona no Camiño, para la que será necesario inscribirse previamente a través de cultura@ribadavia.es.

La programación continuará el sábado 17 con una visita guiada a la judería de Ribadavia. El recorrido partirá a las 12,00 horas desde la Oficina de Turismo y permitirá conocer algunos de los principales espacios relacionados con la presencia sefardí en el municipio.

Ese mismo día, a las 18,30 horas, tendrá lugar en el Concello la conferencia “O viño nos negocios dos xudeus galegos”, impartida por Gloria de Antonio Rubio. La jornada concluirá a las 20,30 horas en la iglesia de San Xoán con un concierto de Manseliña.

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Jornadas de puertas abiertas

El Museo Sefardí se sumará también a la celebración ofertando dos jornadas de puertas abiertas durante el fin de semana. Así, el sábado 17 podrá visitarse el museo de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 horas, mientras que el domingo 18 permanecerá abierto entre las 10,30 y las 14,30 horas.

La concejala de Cultura y Turismo de Ribadavia, Yolanda Gómez, destacó la variedad de la programación: “Propón diferentes maneiras de achegarse á historia sefardí de Ribadavia, combinando a divulgación histórica con experiencias gastronómicas, musicais e patrimoniais destinadas a públicos diversos”.

“A herdanza xudía forma parte da identidade histórica da nosa vila e constitúe tamén un dos seus principais valores culturais e turísticos. Queremos que esta semana sirva para coñecela mellor, percorrer os lugares nos que permanece viva e comprender a súa importancia dentro da historia de Galicia”, señaló Gómez.

Además de estas propuestas, el Concello mantiene abierto hasta el 6 de octubre el plazo para participar en un sorteo organizado con motivo de la Jornada Europea de la Cultura Judía 2026. Los interesados en sumarse deberán hacerse una fotografía en la entrada del Museo Sefardí y seguir las instrucciones del cartel, también accesibles mediante su código QR, lo que les permitirá optar a diferentes premios.

Yolanda Gómez anima a sumarse a vecinos y visitantes: “É unha maneira de espertar o interese polo Museo Sefardí e convidar a descubrir un espazo fundam