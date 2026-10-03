Los amores y los odios del pasado compartido

Foto inédita

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz, en el estreno del musical “El alma al aire”. | Europa Press

Alejandro Sanz ha estrenado en Madrid “El alma al aire”, el musical inspirado en sus canciones. En el ámbito rosa, la noticia ha sido que, con tal motivo, ha logrado reunir por primera a sus cuatro hijos, Manuela, Alexander, Dylan y Alma, y a su actual novia, Stephanie Cayo. En realidad, son dos novedades en una: es la primera vez que sus cuatro hijos posan juntos públicamente con su padre, y también la primera vez que se deja fotografiar con Stephanie oficialmente. El artista se ha mostrado aliviado: “Al final se ha podido conseguir”. Y es que la vida amorosa de Alejandro Sanz requiere otro documental aparte, y las cosas que podrían parecer sencillas en cualquier otra persona, en su caso, son un rompecabezas, en toda la literalidad de la palabra.

En la intimidad

Alessandro Lequio y María Palacios. | Europa Press

Hace años que el lujo está de moda. Se ha convertido en todo un mercado, y los famosos no se pierden una sola convocatoria. El pasado 30 de septiembre se celebró en Madrid la gala de los Premios Diamante de la Excelencia que convoca la Asociación Española del Lujo. Allí pudimos ver a Adriana Abascal, Óscar Higares, Beatriz de Orleans, Boris Izaguirre, Alejandra Osborne, María Bravo, y mi querida Mónica Pont entre otros. Destacó la presencia de Alessandro Lequio, junto a María Palacios, después de diez meses alejado de la televisión. El otrora célebre colaborador televisivo se quejó de que sus opiniones ya no caben en los actuales formatos, al tiempo que anunció que, después de mucho tiempo, había encontrado la manera de compaginar su vida privada y su vida social: “Eliminando la vida social”. ¡Quién te ha visto y quién te ve!

Tiara de concordia

Brigitte y Emmanuel Macron, con los reyes Felipe VI y Letizia. | Europa Press

Una de las cosas más aterradoras de ser rey de España en 2026 es que, de tarde en tarde, tienes que recibir la siempre incómoda presencia de Emmanuel Macron y del extraño adminículo que tiene por esposa, Brigitte Macron. Es imposible que Macron abra la boca para decir algo inteligente, tanto que a veces se entienden las imágenes de la pasada primavera, captadas casi accidentalmente, en las que ella le propinaba un sopapo a él en el momento de bajar del avión oficial. La puerta se abrió demasiado pronto, o la muchacha es de bofetada lenta, y los camarógrafos de todo el mundo pudieron registrar el incómodo momento. Esta vez no ha habido bofetón público, pero sí que hemos tenido que escuchar la ensalada de bobadas a las que nos tiene acostumbrados el francés. La buena noticia: el viaje era una despedida, porque las elecciones en Francia están al caer. Por lo demás, gran revuelo con la tiara que lució la Reina Leticia, cuyo origen –y ahí está el detalle- siempre se ha considerado francés, en concreto, de maison Mellerio dits Meller. Aunque siempre se ha dicho también que fue un encargo del Alfonso XII, toma ahora relieve la teoría de que, en realidad, la reina Sofía habría recibido la diadema en 1962 como regalo del Gobierno de Francisco Franco, en nombre del pueblo español; en ese caso habría sido adquirida en la joyería Aldao. Este origen podría incomodar a la gente que se incomoda fácilmente de modo que, si me preguntan mi opinión, nunca sabremos la verdad.

Cruce de demandas

Alba Carrillo y Feliciano López, cuando eran pareja. | Europa Press

Casi todas las semanas hay un famoso o famosa que se lleva la mayoría de los titulares. Esta vez ha sido Alba Carrillo. Por un lado, por la demanda que su ex marido Feliciano López le puso este verano por vulneración del honor tras diez años de declaraciones públicas de la presentadora sobre su matrimonio; demanda ahora admitida a trámite. Pero, además, Alba ha anunciado estos días acciones legales contra Omar Montes y, por sorprendente que parezca, no es por su discografía, sino por sus insinuaciones sobre el pasado de la presentadora, a cuenta de la manutención de su hijo. Entre las declaraciones de Alba que han terminado en la demanda de Feliciano, la más famosa podría quedar muy bien estampada en una camiseta o en una taza: “El que nace cerdo, muere lechón”.