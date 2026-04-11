Ribadavia participa en la cita sefardí de Segovia

El alcalde de Ribadavia, César Fernández, y la edil de Cultura y Turismo, Yolanda Gómez, participaron en la 69ª Asamblea General Ordinaria de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad en Segovia, una cita clave para la coordinación y planificación de las acciones conjuntas de las ciudades que integran esta entidad.

La presencia de Ribadavia en este encuentro llega tras un año especialmente relevante, en el que el municipio ejerció la presidencia de la Red, acogiendo la Asamblea General y la Gala de los Premios Caminos de Sefarad, reforzando su papel protagonista dentro de la organización.

Durante esta etapa, Ribadavia impulsó la proyección nacional e internacional del proyecto, reforzando la presencia en ferias y foros especializados y promoviendo nuevas líneas de colaboración institucional. Bajo su presidencia se produjo, además, uno de los hitos más destacados de la entidad, con la incorporación de seis nuevas ciudades, el mayor número desde su creación.

La programación en Segovia comenzó el 9 de abril con motivo del Día de la Cultura Sefardí, con una visita a la judería de la ciudad, continuando este viernes con la Asamblea en la que se abordaron las cuentas de 2025, el presupuesto de 2026, nuevas incorporaciones y la planificación del próximo ejercicio.