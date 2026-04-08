Ribadavia superó los 7.000 visitantes en Semana Santa

Turistas en una de las visitas guiadas al Castelo dos Condes, en Ribadavia.

Ribadavia se consolida como uno de los destinos de referencia para el turismo en la provincia, tras cerrar la Semana Santa con un incremento de visitantes respecto al pasado año. La villa registró en torno a 7.000 visitantes durante estos días, según los datos de la Oficina de Turismo, superando las más de 6.000 contabilizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La combinación de propuestas religiosas, culturales y turísticas atrajeron a buena parte de los visitantes, que mostraron especial interés por visitar la zona histórica, las termas de Prexigueiro y por la gastronomía y el vino.

El alcalde, César Fernández, señaló que “Ribadavia está vivindo un momento moi doce a nivel turístico e cultural, e esta Semana Santa volve demostrar que imos polo bo camiño.”

Arte y tradición

Las misas y procesiones que recorrieron el casco histórico congregaron a un gran número de participantes, reforzando el carácter tradicional y espiritual de estas fechas. A la programación religiosa se sumaron propuestas culturales como “A Arte dos Monumentos”, con visitas guiadas a lugares de interés histórico como la Iglesia de San Domingos o el Castelo dos Condes, que contaron con gran participación. La actividad, organizada por el Concello en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo Etnolóxico, permitió poner en valor el patrimonio histórico-artístico de Ribadavia.

La oferta se completó con iniciativas como el Festival Ribadavia Máxica, que celebró su quinta edición con propuestas en diferentes espacios de la villa, y con los talleres de artesanía integrados al programa “Vilas Vivas”, que registraron una elevada participación.

Los actos religiosos, las visitas guiadas a la zona histórica y las actividades culturales contaron con alta participación

“Detrás destes resultados hai moito traballo e tamén unha aposta clara por ofrecer experiencias diferentes, que vaian máis alá do habitual e que fagan que a xente queira volver”, señaló el regidor.

La buena acogida turística de la Semana Santa aumenta las expectativas de la próxima gran cita de Ribadavia, que será la 63 edición de la Feira do Viño do Ribeiro, un evento que “cada ano medra en participación e en calidade, e que segue situando a Ribadavia como un referente enogastronómico”, destacó Fernández.

Feira do viño

El evento, que se celebrará entre el 1 y el 3 de mayo, incorporará este año una feria de artesanía en la Praza Maior, mantiendo el vino como eje central, con degustaciones y la participación de profesionales del sector gastronómico y enológico. Además, se volverá a habilitar el bus turístico para facilitar el acceso a bodegas y viñedos del entorno, reforzando la conexión entre la villa y su territorio vitivinícola.