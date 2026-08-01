Una vecina de Ribadavia amenaza de muerte a un guardia civil tras abalanzarse sobre él

María Victoria V.R. fue condenada en la Plaza 1 de la Sección Penal a ocho meses de prisión por abalanzarse sobre un guardia civil e intentar agredirlo. Ocurrió la madrugada del 23 de mayo de 2022 en las inmediaciones de un bar de Ribadavia. No se quedó ahí, la acusada también amenazó al agente: “Hijo de puta, te voy a matar, me llegó una carta del juzgado de que te pegué una patada en los testículos y es mentira”.

El caso llegó a los juzgados ourensanos, saldándose la vista con un acuerdo de conformidad entre las partes. El pacto derivó en que la acusada admitiese los hechos y se conformase con una pena de ocho meses de prisión. Sin embargo, no entrará al centro penitenciario a cumplirla al quedar la condena suspendida.

Este beneficio lleva aparejado una serie de condiciones: no podrá delinquir durante dos años y además deberá pagar una multa de 144 euros (48 días a razón de tres euros). En caso de que no cumpla con estos dos requisitos podría revocarse la suspensión de la pena.