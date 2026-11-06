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Pleno ordinario del Concello de Ourense

Una villa ourensana opta a convertirse en uno de los Pueblos Mágicos de España

PREMIOS REGIONALES

Ribadavia anima a sus vecinos a participar en los Premios Regionales de Pueblos Mágicos de España, en los que compite con otras localidades gallegas y se podrá votar hasta el 13 de noviembre.

Imagen del río, hace unos meses, a su paso por Ribadavia.
Imagen del río, hace unos meses, a su paso por Ribadavia. | Concello de Ribadavia

Ribadavia quiere repetir el éxito que consiguió en el concurso navideño de Ferrero Rocher y vuelve a pedir el apoyo de los ciudadanos para lograr un nuevo reconocimiento. La capital de O Ribeiro opta a los Premios Regionales de Pueblos Mágicos de España, un certamen en el que compite con otras localidades gallegas.

El Concello ha iniciado una campaña a través de sus redes sociales para animar a vecinos y visitantes a votar por Ribadavia y conseguir que la villa ourensana destaque en esta convocatoria. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el próximo 13 de noviembre.

La candidatura supone una nueva oportunidad para dar visibilidad al patrimonio, la historia y los atractivos turísticos de Ribadavia, que aspira a sumar otro reconocimiento después de la repercusión alcanzada con su participación en el concurso de Ferrero Rocher.

Desde el Concello hacen un llamamiento a la participación para que la localidad pueda contar con el mayor respaldo posible en esta competición, que reúne a diferentes pueblos de Galicia.

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